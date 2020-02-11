Samsung, Galaxy S20 ile Birlikte Neleri Tanıtacak?

Galaxy S20'nin tanıtımına artık günler değil, saatler kaldı. Samsung, etkinlikte sadece telefon değil, başka cihazlar da tanıtacak. Etkinlikte uzun zamandır beklenen cihazların gün ışığına çıkması bekleniyor.
Amiral gemisi telefonların yanında tanıtılma olasılığı bulunan cihazlar arasında Galaxy Z Flip ve AirPods Pro'ya rakip Galaxy Buds Plus var. Samsung'u tablet yarışında öne çıkarabilecek Galaxy Tab S6 5G'nin de merakla beklendiğini söylememiz gerek. İşte etkinlikten beklediklerimiz.
Samsung Galaxy S20 ve S20 Plus
Telefonlardan önemli yenilikler bekliyoruz, ancak bilmediğimiz bazı şeyler de var. Örneğin Galaxy S20 serisinin tümünün 5G destekli olup olmayacağı belirsiz. Şimdiye kadar duyduklarımız arasında daha ince çerçeve, merkezi bir ön kamera, 6,2 inçlik daha geniş bir ekran gibi küçük geliştirmeler var. Bunların yanında 3x optik zum yeteneğine sahip 64MP telefoto lens ve 120Hz maksimum ekran tazeleme oranı gibi bazı heyecan verici yenilikler de var. Ancak Samsung, en büyük yenilikleri muhtemelen en büyük ve en pahalı modele saklayacak.
Samsung Galaxy S20 Ultra
S20 serisinin en yüksek teknik özelliklere sahip sürümü, Samsung Galaxy S20 Ultra olacak. Telefonun adı S20 Ultra 5G de olabilir.
Ultra'nın 6,9 inç ekranla ve 108MP ana kamera, 48MP 5x zum destekli telefoto ve 40MP ön kamerayla gelmesi bekleniyor (12MP ultra geniş lens, tüm S20'lerde aynı. ToF sensörü ise S20 Plus ve S20 Ultra'nın ikisinde de var). S20 Ultra'da 100x dijial zum işlevinin de bulunacağı, bu işlevin "Space Zoom" adıyla sunulacağı iddia ediliyor.
Samsung Galaxy Buds Plus
Apple'ın AirPods Pro'suna Samsung'un vereceği bir cevap olabilir. Böyle bir cevap varsa, bu cevabın adı, gürültü iptali özelliğine sahip, üst seviye Galaxy Buds Plus olacak. Gürültü iptali konusunda bir kesinlik olmasa da, bir dedikoduya göre kulaklıklar 12 saat pil ömrü sunacak ve bu alanda AirPods Pro'yu geçecek.
Galaxy Watch 2
İlk Samsung Galaxy Watch, dönen çerçevesiyle arayüz içerisinde dolaşmayı kolaylaştırmıştı. Galaxy Watch Active 2 bu işlevin dijital sürümünü tercih etse de, aynı kolaylığı sunmuyordu. Galaxy Watch 2'de Samsung'un nasıl bir tercih yaptığını merak ediyoruz. Unpacked 2020'de Galaxy Watch 2'yi görme ihtimalimiz düşük, ancak biraz hayal kurmanın sakıncası yok.
Yeni Fitness Cihazı
Etkinlikte Galaxy Fit'in devamı olacak bir cihazı görebiliriz. Bununla birlikte firma, bütçe dostu Galaxy Fit e'nin de yeni bir sürümünü tanıtabilir. Etkinlikte yeni bir saatle tanışmazsak, bir fitness cihazıyla tanışmamız anlamlı olabilir.
Samsung Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6, rakibi iPad karşısında oldukça yüksek özelliklere sahipti ve dikkat çeken ek işlevlerle geliyordu. Tab S6 ile beraber gelen S Pen, Dex ile sunulan masaüstü deneyimi ve klavye aksesuarı (ayrı olarak satılıyor), 5G ile birleşirse ortaya daha da heyecan verici bir cihaz çıkarabilir.
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip'in Galaxy Fold 2 için bir kod adı mı, yoksa kendi kategorisinde bir telefon mu olduğu henüz pek açık değil. Eski katlanan telefonlar gibi yukarıdan aşağı katlanan cihazın "Z" harfinde olduğu gibi iki katlanma noktasının olabileceği de söyleniyor. Ancak Galaxy Fold'un ekran sorunları nedeniyle ertelendiğini düşündüğümüzde, bu tür bir girişim riskli olacaktır. Dolayısıyla bu iki kez katlanma işlevi, kulağa pek mantıklı gelmiyor.
Samsung Galaxy Fold 2
Kapaklı telefonlardakinin aksine kitap gibi katlanan Galaxy Fold'un yeni bir sürümü, sızıntılara göre daha güçlü pil, daha hızlı şarj, daha iyi kamera ve küçük bir dizi geliştirmeyle gelebilir.
Bixby Speaker
Bixby destekli bir hoparlörün yolda olduğu uzun zamandır konuşuluyor. Galaxy Home olarak bilinen cihaz, Amazon Echo ve diğer Alaxa'lı hoparlörlerle rekabet edebilir. Bixby Speaker ile ilgili son zamanlarda duyduğumuz bir şey olmasa da, Unpacked 2020'de her şey olabilir.
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