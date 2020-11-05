Samsung Galaxy S21 İçin Yine Aynı İddia: Erken Gelecek!

Samsung'un, Galaxy S21 serisini, daha önceki Galaxy S telefonlardan alıştığımız tarihe göre biraz daha erken tanıtacağı bir süredir konuşuluyor. Bilindiği gibi Samsung, yeni amiral gemilerini tanıtmak için, şimdiye de Şubat ayını ya da Mart ayının başını seçiyordu. Galaxy S21 serisi ise, bu döngüyü bozup Ocak ayının ilk yarısında karşımızda olabilir.
Sızdırdığı bilgilerin çoğu zaman gerçek çıkması nedeniyle önemli bir üne sahip olan Jon Prosser, yayınladığı son tweet ile bu iddiayı güçlendirmiş durumda. Posser, Galaxy S21 serisinin 14 Ocak tarihinde tanıtılacağını ve ön siparişe açılacağını iddia ediyor. Telefonun dağıtımının başlayacağı tarih ise, Prosser'e göre 29 Ocak olacak.
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra ??
Announcement: January 14, 2021
Pre-order: January 14, 2021
Launch: January 29, 2021
Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink— Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020
Aynı tweet'te, Galaxy S21 serisinin 3 model olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor: Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra. Renk seçeneklerinin ise, siyah, beyaz, gri, gümüş, violet ve pembe olarak belirlendiği iddia ediliyor.
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