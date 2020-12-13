Samsung Galaxy S21'in Pahalı Olacağını Bekleyenlere Çok İyi Haber

Pek çok sızıntıya konu olan Samsung Galaxy S21 serisi hakkında, fiyatları da dahil olmak üzere, halen kesinleşmiş bir bilgi yok. Ancak yeni bir sızıntı, en azından Hindistan'da bu telefonların Samsung Galaxy S20 ile aynı fiyat etiketini taşıyacağını söylüyor.
Hint yayımı TechQuila ile konuşan ve ismi verilmeyen bir kaynak, fiyatların geçtiğimiz yılın Samsung Galaxy S20 serisi ile aynı olacağını söyledi. Bu da Galaxy S21'lerin başlangıç fiyatının 999 dolar olacağı anlamına geliyor.
Ayrıca bu kaynak, Galaxy S21 serisinin 14 Ocak tarihinde küresel olarak tanıtılacağını – ki bu da daha önce duyulan söylentileri destekliyor – ve telefonların Hindistan'da bir hafta sonra satışa çıkacağını söyledi.
Ancak daha önemli olan durum, Galaxy S20 telefonların 2019 yılındaki Samsung Galaxy S10 serisine göre ciddi bir fiyat artışı yaşamış olmaları. Bunun en büyük sebebi ise, Dünyanın bazı bölgeleri için sunulan 5G desteği olarak görülüyor. 5G desteğinin eklenmesi ile hemen her üreticinin 2020 yılında sunduğu telefonlar fiyat artışı yaşadı. Bu yüzden de Samsung Galaxy S10'un 899 dolarlık fiyatı, Samsung Galaxy S20 ile beraber 999 dolara çıktı.
Tabii ki bu iddialar da henüz kesinlik kazanmış değil. Telefonların resmi bir şekilde tanıtılmalarına sadece haftalar kalmasıyla (en azından yayım tarihleri hakkındaki söylentilerin doğru olduğu varsayılırsa) resmi bir açıklamanın çok uzakta olmadığı tahmin edilebilir.
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