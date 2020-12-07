Subaru XV makyajlandı ve Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz günlerde makyajlanan Subaru XV, Türkiye'de satışa çıktı. Subaru XV, ön tampon tasarımı ve jantlar açısından da makyajlanarak daha yeni bir görünüme kavuştu. İşte makyajlanan Subaru XV fiyatı ve özellikleri...

Subaru XV makyajlandı ve Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz aylarda güncelleyip makyajlanan XV, Türkiye'ye geldi. Yeni konfor ve güvenlik özelliklerine kavuşan Subaru XV bir güncelleme daha gördü. Peki makyajlanan Subaru XV neler sunuyor?

İŞTE MAKYAJLI SUBARU XV ÖZELLİKLERİ

Subaru XV'lerde ön tampon tasarımı ve jantların yenilendiği, ön ve arka süspansiyon sisteminin de iyileştirilerek sürüş konforunun artırıldığı kaydedildi.

Yeni XV'nin yenilenen ve siyah bölümü yukarı doğru öz ızgaraya yaklaşacak şekilde uzatılarak büyütülen ön tamponunda 'Gun Metal' ön ızgara ve ön kamera bulunuyor.

XV, Türkiye pazarında Xtreme ve Xclusive olarak adlandırılan 2 farklı donanım seçeneği mevcut. Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzımana sahip Subaru XV'nin her iki versiyonunda da, EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi'nin yanı sıra ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor.

Subaru XV, teknoloji ve konfor anlamında Apple Car Play fonksiyonuyla geliyor. 8 inçlik dokunmatik eğlence-bilgi ekranına sahip olan araçta 6,3 inçlik bir de bilgi ekranı yer alıyor. Bu özellikler her iki pakette de standart olarak sunuluyor.

SUBARU XV FİYATI NE KADAR?

Subaru XV 1.6i Xtreme versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 359.954 TL, Xclusive versiyonunun fiyatı ise 399.355 TL olarak açıklandı.

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