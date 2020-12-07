Subaru XV makyajlandı ve Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz günlerde makyajlanan Subaru XV, Türkiye'de satışa çıktı. Subaru XV, ön tampon tasarımı ve jantlar açısından da makyajlanarak daha yeni bir görünüme kavuştu. İşte makyajlanan Subaru XV fiyatı ve özellikleri...