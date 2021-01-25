Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21'den Çok Farklı Çıktı

Samsung'un yeni amirali Galaxy S21 Ultra bir YouTuber tarafından parçalarına ayrıldı. Görünüşe göre üst seviye amiral gemisi telefon, Galaxy S21 kadar kolay tamir edilemeyecek.
Geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 modeli de parçalarına ayrılmıştı. Yine YouTube'da bir video eşliğinde açılan Galaxy S21, içindeki parçaların yerleşimiyle oldukça beğenilirken, telefonun tamir edilebilirlik puanı bir hayli yüksek olmuştu. Ancak anlaşılan ağabeyinin tamiri o denli kolay değil. Bunun ana sebebi, arkada kullanılan cam panel.
Galaxy S21 Ultra'yı sökerken arka cam panelin zarar görme olasılığının yüksek olduğu söylenirken, öte yandan bu cam panele yapışkanla tutturulan kamera lens kapağı da sorun olabiliyor. Ayrıca ekran bağlantı kablosunun da Galaxy S21 Ultra'dan çıkartılamadığı not edilirken, bu da ekranın değiştirilmesini daha zor hale getiriyor.
İç yüzeyinde fazlasıyla grafit filmin kullanıldığı görülen Galaxy S21 Ultra'nın arkasında yer alan 3 kameranın da optik imaj sabitleme (OIS) özelliğinin yer aldığını videoda söyleyen PBKreviews, Galaxy S21 Ultra'ya tamir edilebilirlik puanı için 10 üzerinden 6 vermiş. Videonun tamamını hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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