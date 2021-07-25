Samsung Galaxy S22, Çok Yüksek Bir Şarj Hızı ile Gelebilir

Samsung'un uzun yıllardır cihazlarında kullandığı 15W hızlı şarj standardını geride bırakması uzun zaman aldı. Şirket, 2019'da 25W ve 45W süper hızlı şarj cihazlarını tanıtmıştı, ancak buna karşın geçtiğimiz yıl Galaxy Note 20 ve bu seneki Galaxy S21 serisinde yine de 25W şarj desteği ile yola devam etmişti. Görünüşe göre Samsung, bunu Galaxy S22 serisi ile değiştirecek.
Gelen yeni sızıntılara göre Samsung, Galaxy S22 serisinde 65W şarj desteği sunarak gelecek yıl bu konuda büyük bir geri dönüş yapacak. Twitter'dan güvenilir sızıntılar paylaşan FrontTron'un söylemine göre 65W hızlı şarj desteği "Rainbow RGB" için test aşamasındaymış. Peki, bu ne anlama geliyor?
Rainbow'un Galaxy S22 serisinin kod adı olduğu biliniyor. Buradaki R, G ve B'nin ise, Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra'yı ifade ettiği iddia edilmişti.
Ancak muhtemelen daha önce 45W'ta da olduğu gibi, Galaxy S22 serisi muhtemelen tüm modellerde 65W şarjı desteklemeyecek. Ultra modelinde bu özelliği görebiliriz, ancak elbette bunu ilerleyen günlerde öğreneceğiz.
Kutu içeriğinde şarj cihazı olup olmayacağına gelince, muhtemelen yine olmayacak. Daha önce Galaxy S21 serisi ile beraber kutudan şarj cihazını çıkartan Samsung'un bunu gelecek amiral gemilerinde de uygulayacağı düşünülüyor.
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