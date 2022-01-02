Samsung Galaxy S22 Ultra, Bir Kez Daha, Çok Net Şekilde Göründü!

Samsung'un yakın bir zamanda tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra sızmaya doymuyor. Şimdi de telefonun yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S22 Ultra Net Şekilde Göründü!

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