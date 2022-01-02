Samsung Galaxy S22 Ultra, Bir Kez Daha, Çok Net Şekilde Göründü!

Samsung'un Galaxy S22 serisi hakkında bugüne kadar çok sayıda sızıntı ile karşılaştık. Yeni serinin pek çok özelliği ortaya çıkmışken, tasarım ise gizemini koruyordu. Şu ana kadarki en net sızıntı ise Evan Blass'tan geldi.
Evan Blass, twitter hesabından Galaxy S22 Ultra'nın basın görüntüsünü yayınladı. Bronz rengiyle görünen Galaxy S22 Ultra, tasarımıyla Galaxy Note 20 Ultra ile oldukça benzerlik gösterirken, yanında S Pen'i bulundurması da dikkat çekiyor.
Görünüşe göre köşeli hatlara sahip olacak olan Galaxy S22 Ultra, arkada 5'li kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ana kameranın Samsung'un 3'üncü nesil 108 MP kameradan oluşacağı bilinirken, diğer kameralar ise; 12 MP ultra geniş açılı kamera, 2 adet 10 MP telefoto kamera şeklinde yer alıyor.
Galaxy S22 Ultra, bölgeye bağlı olarak Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemci seçeneği ile gelecek. 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri ile tanıtılması beklenen telefonda, 5000 mAh kapasitesinde bataryanın yer alması ve 45W hızlı şarj ile kablosuz şarj özelliklerinin bulunacağı da bilgiler arasında.
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