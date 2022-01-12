Samsung'un, Galaxy S22'de yer Alacak S Pen İçin Özel Planları Var!

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 FE 5G akıllı telefonunu tanıtmış ve satışa sunmuştu. 10 bin 999 TL'lik fiyatıyla fazla "iddialı" olan Galaxy S21 5G ön incelemesini de sizlerle paylaştık ve yakında detaylı incelemesini de sizlerle buluşturacağız. Öte yandan Güney Koreli şirketin çok kısa bir süre içinde yeni amiral gemisi Galaxy S22 serisini de tanıtması beklenirken, yeni seri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgi ise, S Pen hakkında.
Yeni sızan bilgilere göre Galaxy S22'de S Pen kalemi için yeni bir güncelleme yapılacak. Selef model S Pen'in gecikme süresi 9 milisaniye olurken, yeni seri ile beraber bu sürenin 2.8 milisaniyeye düşürüleceği söyleniyor. Bunun Samsung Galaxy S22'yi çizerler için daha çekici hale getireceği açık. Duyarlılıkta 3'te 2'den fazla olan bu iyileştirme S Pen kullanıcıları için daha akıcı ve daha doğal bir deneyim sağlamaya yetecektir. Elbette bu sızıntı doğru çıkar ise.
9 ms gecikmeli S Pen, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S21 Ultra'da kullanılmış ve oldukça da beğenilmişti. Bu sürenin aşağı indirgenmesi büyük bir performans artışına sebep olacakken, elbette yeni seride bu kalemden sen çok yine "Ultra" modelinde faydalanılması bekleniyor; zira ekranı en büyük Galaxy S22 modeli "Ultra" olacak.
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