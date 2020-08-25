Samsung Galaxy S30'u Beklerken, Galaxy S21 Gelebilir

Galaxy S10'un yerini alacak Samsung telefonunun Galaxy S11 olmasını beklesek de, Galaxy S20 ile tanışmıştık. Bu nedenle birçok kişi, Samsung'un sürüm numarasına yine 10 ekleyeceğini ve sonraki amiral gemisinin Galaxy S30 olacağını düşünüyor. Ancak Samsung, bunu sadece telefonunun onuncu sürümü için yapmış olabilir.
Sızıntıları genellikle isabetli olan ve Galaxy S20'nin ismini doğru tahmin eden @UniverseIce ise telefonu Galaxy S21 adıyla anıyor. @UniverseIce, yeni Tweet'inde Galaxy S21, Project"U" demekle yetindi. Tweet'in ilk bölümü anlaşılsa da, Project U'nun ne olduğu tam olarak belli değil. Bu tweet muhtemelen Galaxy S21 Ultra'dan bahsetmiyor, çünkü UniverseIce daha sonraki bir tweet'inde Galaxy S21 Ultra'dan bahsediyor.
Galaxy S21,Project"U"— Ice universe (@UniverseIce) August 18, 2020
Galaxy S21 adını gerçekçi bulmayanlar olsa da, Samsung'un "21"li bir telefonunun zaten piyasada olduğunu hatırlatalım: Galaxy A21. Yine de tek bir kaynaktan gelen bu sızıntı, başka sızıntılarla desteklenene kadar beklemekte fayda var.
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