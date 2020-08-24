Yeni Windows 10 Güncellemesi, Yeni "Güncel Sorunlarla" Geldi

Microsoft'un Ağustos ayı içerisinde yayınladığı Windows 10 yamaları, sebep olduğu sorunlarla bazı kullanıcıları yine çaresiz bıraktı.

Windows 10 Güncellemesi, Güncel Sorunlarla Geldi

Windows 10'a yönelik en son toplu güncelleme, yeni sorunlara yol açmış gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar, çökme ve mavi ekran gibi ciddi sorunlar yaşarken daha bahtsız bazı kullanıcılar, cihazlarının mavi ekran döngüsüne girdiğini söylüyorlar.

Bu sorunların, sırasıyla Mayıs 2020 ve Kasım 2019 güncellemelerine yönelik KB4566782 ve KB4565351 toplu güncellemelerinin sonrasında ortaya çıktığı anlaşılıyor. Daha önce bu iki yeni yamayı yüklerken gizemli bazı hata mesajlarının göründüğüne dair şikayetler ortaya çıkmıştı. Bu hatalara rastlamayan ve güncellemeleri başarıyla yükleyenlerin daha kötü bir kadere mahkum olduğu anlaşılıyor.

Bir kullanıcı, Intel Sanallaştırma Teknolojisi etkin olduğunda mavi ekranla karşılaştığını söylerken, daha çok Lenovo ThinkPad kullanıcılarının sorundan etkilendiği gözleniyor. Dolayısıyla benzer bir sorun yaşıyorsanız, PC'nizi eski bir tarihe geri yüklemeden önce sanallaştırma (virtualization) işlevini kapatmayı deneyebilirsiniz (tabi sanal makine çalıştırmıyorsanız).

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