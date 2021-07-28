Android 12 Henüz Tamamlanmadı Ama Android 13'ün İsmi Şimdiden Ortaya Çıktı!

Bir sonraki Android sürümü Android 13'ün hangi isimle anılacağı, henüz Android 12 bile yayınlanmadan ortaya çıkmış olabilir. Bakın, Android 13'ün adı ne olacak...

28 Temmuz 2021 10:02

Levent Öztürk