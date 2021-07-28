Android 12 Henüz Tamamlanmadı Ama Android 13'ün İsmi Şimdiden Ortaya Çıktı!

Google'ın Android 12 sürümü henüz tamamlanmış final yapısına ulaşmamış olsa da – şirket kısa süre önce Android 12 Beta 3'ü piyasaya sürdü – bir sonraki büyük Android yenilemesi veya Android 13 ile ilgili sızıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) Gerrit'te yakın zamanda yapılan bir gönderime (@_cdesai tarafından tespit edildi) göre, yaklaşan Android sürümüne "Tiramisu" kod adı verilebilir veya en azından geliştiriciler yaklaşan işletim sistemini dahili olarak bu şekilde adlandırabilir.
Bu gönderide aşağıdaki bilgilendirme yazıyor:
PLATFORM_VERSION_CODENAME, T'den Tiramisu'ya güncelleniyor.
Merak edenler için Tiramisu, kahvenin lezzetini taşıdığı söylenen bir İtalyan tatlısı ve Google'ın Android versiyonlarına çeşitli tatlı türlerine göre isim verme uygulamasına oldukça uygun. Şimdiye kadar farklı işletim sistemi sürümlerine verilen isimler ise şu şekildeydi:
Android sürümü ve Kod adları
- Android 1.5 Cupcake
- Android 1.6 Donut
- Android 2.0 Eclair
- Android 2.2 Froyo
- Android 2.3 Gingerbread
- Android 3.0 Honeycomb
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich
- Android 4.1 Jelly Bean
- Android 4.4 KitKat
- Android 5.0 Lollipop
- Android 6.0 Marshmallow
- Android 7.0 Nougat
- Android 8.0 Oreo
- Android 9 Pie
- Android 10 Quince Tart
- Android 11 Red Velvet Cake
- Android 12 Snow Cone
- Android 13 Tiramisu (?)
İlginç bir şekilde, Google daha önce Android sürümlerinde tatlı adlarına sık sık atıfta bulunurken, bu uygulama son zamanlarda ortadan kalkmış gibi görünüyor ve işletim sistemi şimdi genellikle sürüm numarasıyla anılıyor. Tatlı ismi ise, kod isim olarak kalıyor...
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