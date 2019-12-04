Samsung'tan Galaxy Telefonlar için Yeni Uygulama

Samsung, Galaxy telefonlar için tema oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulamayı kendi mağazası Galaxy Store'da indirmeye sundu.
Uygulama, telefondaki bir duvar kağıdını seçerek temanın ana rengini otomatik olarak seçmenize yardımcı oluyor. Seçilen renk, bildirim bölümündeki simgelerin rengi gibi öğeleri etkiliyor. Uygulama, metin rengi, menü arka planları gibi farklı arayüz öğelerinin rengini değiştirmenize izin veriyor.
Uygulama simgelerinin bir arka planının olup olmayacağını da seçebiliyorsunuz. Oluşturduğunuz temalar, cihazınıza kaydediliyor ve Ayarlar uygulamasındaki Duvar kağıtları ve temalar bölümünden erişilebiliyor. Temaları şu an başkalarıyla paylaşamıyorsunuz ancak bu işlev, gelecekte sunulabilir.
Yeni Theme Park uygulaması, Android Pie ile çalışan tüm Samsung Galaxy cihazları için Galaxy Store üzerinden indirilebiliyor. Android 10 henüz desteklenmiyor ancak desteğin yakında geleceği belirtiliyor.
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