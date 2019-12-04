Samsung'tan Galaxy Telefonlar için Yeni Uygulama

Samsung, Galaxy telefonları için uzun zamandır beklenen uygulaması Theme Park'ı indirmeye sundu!

Samsung'tan Yeni Tema Oluşturma Uygulaması

Samsung, Galaxy telefonlar için tema oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulamayı kendi mağazası Galaxy Store'da indirmeye sundu.

Uygulama, telefondaki bir duvar kağıdını seçerek temanın ana rengini otomatik olarak seçmenize yardımcı oluyor. Seçilen renk, bildirim bölümündeki simgelerin rengi gibi öğeleri etkiliyor. Uygulama, metin rengi, menü arka planları gibi farklı arayüz öğelerinin rengini değiştirmenize izin veriyor.

Uygulama simgelerinin bir arka planının olup olmayacağını da seçebiliyorsunuz. Oluşturduğunuz temalar, cihazınıza kaydediliyor ve Ayarlar uygulamasındaki Duvar kağıtları ve temalar bölümünden erişilebiliyor. Temaları şu an başkalarıyla paylaşamıyorsunuz ancak bu işlev, gelecekte sunulabilir.

Yeni Theme Park uygulaması, Android Pie ile çalışan tüm Samsung Galaxy cihazları için Galaxy Store üzerinden indirilebiliyor. Android 10 henüz desteklenmiyor ancak desteğin yakında geleceği belirtiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Bir iPhone Geleneği, 2021'den Sonra Bitebilir!
FaceApp, "Potansiyel Bir Tehdit"
Apple, Mini LED'li iPad ve MacBook Pro Tanıtacak
Samsung'tan Galaxy Telefonlar için Yeni Uygulama
Robot El Dactyl'e Rübik Küpünü Çözmeyi Öğrettiler!

 

 