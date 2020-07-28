Samsung Galaxy Watch 3, Yeni Özellikleri ve Tasarımıyla Sızdı

Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saatinde yer alacağı iddia edilen ilgi çekici özellikler sızdı. Öte yandan, Galaxy Watch 3'ün nasıl görüneceği de, bir diğer sızıntı ile ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Watch 3 İçin "İnovatif" Sızıntı

Samsung'un yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde şirketin yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra modellerini göreceğiz. Ancak bunun yanında diğer pek çok yeni ürününü daha tanıtacak olan şirketin, aynı lansmanda Galaxy Watch 3 akıllı saatini de göstermesi bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre ise yeni saatte kullanması keyifli ve inovatif bir özellik kullanıma sunulacak.

Sızıntılara göre Galaxy Watch 3'te telefon cevaplama işlemi jestlere bırakılacak. Halihazırda Galaxy Watch saatlerinde ekrandaki ikonları kaydırarak gelen çağrıyı cevaplayabiliyor, görüşmeyi başlatabiliyor ya da reddedebiliyorduk. Galaxy Watch 3'te ise buna gerek kalmayacak.

Galaxy Watch 3'te, telefonunuza bir arama geldiğinde elinizi açarak telefonu cevaplayabilecek, sıktığınızda ise reddebileceksiniz. Eğer olur da bu sızıntı gerçekleşir ve Galaxy Watch 3'te bu özellik yer alırsa, gayet keyifli bir kullanım sağlayacağı açık.

Galaxy Watch 3 için bir diğer iddia ise, acil durumlara ilişkin. Düşme algılamasında bulunacak olan saat, 60 saniye boyunca alarm verecek ve eğer bu çağrıya cevap vermezseniz, konumunuzu ve 5 saniyelik ses kaydınızı acil durum için önceden belirlediğiniz kişilere gönderecek.

Samsung, Galaxy Watch 3 akıllı saatini muhtemelen 5 Ağustos'ta tanıtacak. 41 mm ve 45 mm kasa boyutlarıyla göreceğimizi düşündüğümüz Galaxy Watch 3'te EKG ve kan basıncı izleme gibi özellikleri de görmeyi bekliyoruz.

Galaxy Watch 3 böyle görünebilir.Winfuture

Öte yandan, Winfuture'da yayınlanan görüntüler, Galaxy Watch 3'ün nasıl görüneceğini de tamamen gözler önüne sermiş durumda. Site, yayınladığı render görüntülerinin Galaxy Watch 3'e ait olduğu konusunda bir hayli iddialı.

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