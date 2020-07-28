Samsung Galaxy Watch 3, Yeni Özellikleri ve Tasarımıyla Sızdı

Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saatinde yer alacağı iddia edilen ilgi çekici özellikler sızdı. Öte yandan, Galaxy Watch 3'ün nasıl görüneceği de, bir diğer sızıntı ile ortaya çıktı.