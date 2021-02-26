Samsung, Yeni Akıllı Saatleri ile Yüzünü Android'e Dönebilir

Samsung, 2 yeni akıllı saat üzerinde çalışıyor. Wise ve Fresh kod adlarıyla ortaya çıkan bu akıllı saatler, Samsung'u büyük bir değişime de itecek gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, 2 Yeni Akıllı Saat üzerinde Çalışıyor

Samsung, bugüne kadar akıllı saatleriyle birbirinden başarılı modellere imza attı. Şirketin Galaxy Watch ve Watch Active serileri tüketiciler tarafından olumlu geri dönüşler alırken, Samsung kuşkusuz bu alandaki modellerini çeşitlendirmeyi sürdürmek niyetinde. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı da Güney Koreli şirketin buna ilişkin olarak yeni modeller üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Sızıntıya göre Samsung, şu an 2 farklı akıllı saat üzerinde çalışıyor. Hatta saatlerin kod adları bile belli. Wise ve Fresh şeklinde isimlendirilen modeller, muhtemelen klasik ve sportif olarak Watch ve Watch Active serilerine geliştiriliyor.

Bu yeni haberin sızması, geçtiğimiz hafta Samsung hakkında ortaya atılan haberi de destekler nitelikte. Zira geçtiğimiz hafta Samsung'un, SM-R86x ve SM-R87x model numaralarına sahip 2 yeni akıllı saat tasarladığı bilgisi teknoloji gündemine düşmüştü. Böylece diyebiliriz ki, Samsung'dan yakında yeni 2 saat duyurusu görebiliriz.

Gelen bir diğer haber ise, Samsung'un akıllı saatlerinde  kullandığı işletim sistemine yönelik. Samsung, bugüne kadar akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini temel almıştı. Şirket, 6 yıldır Android tabanlı bir saat üretmedi, ancak görünüşe göre vakit gelip çattı. Bilgiye göre Samsung, WearOS'e geçmeye hazırlanıyor. Eğer bu doğru ise, Samsung'un üzerinde çalıştığı Wise ve Fresh akıllı saatlerini WearOS işletim sistemi ile görebilir ve böylece bir devrin sonunun geldiğine şahit olabiliriz. Muhtemelen bunun cevabını da bu yılın 2'inci yarısından önce alamayacağız.

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