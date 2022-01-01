Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile "4 katlık" Bir Başarıya İmza Attı!

Samsung, 2021 yılı sonu için katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, Güney Koreli şirket için hiç de fena görünmüyor!

  • Levent Öztürk
Samsung'un katlabilirlerinden "4 katlık" başarı

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