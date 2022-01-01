Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile "4 katlık" Bir Başarıya İmza Attı!

Samsung, yıl sonunda yaptığı küçük bir kutlama gönderisinde, 2021 yılı hakkında bazı ilginç istatistikleri açıkladı. Güney Koreli teknoloji devi, bu yıl Z serisinin başarısının da etkisiyle, bir önceki yıla göre dört kat daha fazla katlanabilir cihaz sattığını belirtti.
Samsung, 2021 yılında Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü piyasaya sürdü ve bu da analistlerin daha önce yaptığı üç kat artış tahminlerinin aşılmasına yardımcı oldu. Hatta şirket, iki telefonun piyasaya sürülmesinden bir ay sonra, 2020'de katlanabilir cihazlarının kümülatif satışını aştığını belirtti. Güney Koreli dev, katlanabilir pazarının 2023 yılına kadar beklenen on kat büyümesiyle bu büyümenin devam etmesini umuyor.
Samsung ayrıntılı rakamları vermese de Z Flip3'e geçen müşterilerde Galaxy Note20 ve Galaxy S21'e kıyasla sırasıyla %150 ve %140'lık artışlar olduğunu belirtti. Şirketin dahili anketi, tüketicilerin form faktörü, artan üretkenlik yetenekleri, daha büyük ekran alanı ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle katlanabilir cihazlarına geçtiğini gösterdi.
Samsung, ilerleyen dönemlerde katlanabilir Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğini ve yazılımın en son donanım yeniliklerinden yararlanabilmesi için uygulama geliştiricileri ve Google gibi ortaklarla işbirliği yapmaya devam edeceğini söylüyor. Ayrıca firma, katlanabilir cihazlarını oluşturma yolundaki mühendislik çabasını da açıkladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın