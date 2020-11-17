Samsung Galaxy Z Fold2 5G İnceleme: 20.000 TL'lik Telefonu İnceledik

En yeni katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Fold2 5G'yi tüm detaylarıyla inceledik! 20 bin TL fiyatıyla en pahalı telefonlardan olan Galaxy Z Fold2 5G satın alınır mı, özellikleri neler, performansı nasıl ve elbette Huawei Mate Xs'ten fark yaratıyor mu; hepsinin cevabını Galaxy Z Fold2 5G incelemesinde verdik.

17 Kasım 2020 01:30

Güncelleme: 17 Kasım 2020 16:36

Ercan Uğurlu