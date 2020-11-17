Samsung Galaxy Z Fold2 5G İnceleme: 20.000 TL'lik Telefonu İnceledik

Biliyorsunuz, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon serisi sonunda gerçek oldu ve Güney Koreli şirket bu alanda arka arkaya birçok telefon çıkarttı. Evet, ilk model olan Fold biraz sıkıntılı bir başlangıç yaptı, kabul etmek lazım. Telefonla ilgili çok sayıda sorun çıkmıştı. Fakat esnek ekran tasarımının da ilk kez tecrübe edildiğini düşündüğümüzde, birtakım sorunlarla karşılaşılması gayet mümkün, zira esnek ekran bir yana iç yüzeydeki menteşe tasarımının gerçekten de mühendislik harikası olduğunu söyleme gerek.
Benzer konu elbette Huawei için de geçerli. Hatırlarsanız daha önce Huawei'nin de katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs'i incelemiştik. Bu 2 telefondan biri içe doğru katlanırken, bir diğeri dışa katlanıyor. Hangisi daha iyi derseniz, bunu kullanan kişinin rahatlığı belirleyecek pek tabii ki, ancak açıkçası biz Mate Xs'i tasarımıyla daha kullanışlı bulmuştuk.
Öte yandan Samsung'un bir diğer katlanabilir akıllı telefonu Z Flip modeli de bir hayli pratik kullanım sağlıyor. Peki, elimizdeki Galaxy Z Fold2 5G modeli nasıl? Bir süredir bu telefonu kullanıyoruz ve bu incelememizde Galaxy Z Fold2 5G'yi yakından tanıyacak, izlenimlerimizden bahsedeceğiz.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Tasarımı Nasıl?
Galaxy Z Fold2 elbette gördüğümüz akıllı telefonlardan farklı bir model. Ekran kapalı pozisyondayken önden baktığınızda uzun ince ekranlı telefon görünümünde olurken, kapağı açtığınızda kare şeklinde bir tablet formuna bürünüyor.
Elbette bu kullanım şekliyle sıradan akıllı telefonlara kıyasla çok farklı bir deneyim yaşattığı kesin. Elinizin altında farklı bir ürün olduğunu hissediyorsunuz, kullanırken keyif duyuyorsunuz. Öte yandan kullanılan malzeme kalitesini bilhassa çok beğendik. Gerçekten de güzel işlenmiş. Kenar çerçeveleri metal malzeme içerirken iç ve arka yüzey de zaten camlarla donalı.
Fakat buna karşın fazlasıyla ağır ve kalın bir telefon olduğu da aşikar. Huawei Mate Xs de ağır bir telefondu, fakat katlandığında yine de Fold 2'ye kıyasla daha ince olabiliyordu. Fold2'yi katladığınızda 16.8 mm kalınlığında bir telefon oluyor. Bu da elinizde 10000 mAh'lik bir mobil şarj cihazı taşıdığınız izlenimi yaratıyor ister istemez.
Kapağı açtığınızda ise 6.9 mm kalınlıkta bir tablet elde ediyorsunuz. Bu arada bu telefonda her an büyük ekrana geçme rahatlığı, özellikle film, dizi veya maç izlerken, oyun oynarken mobil ortamda multimedya kullanımını kesinlikle zenginleştiriyor. Ancak öte yandan normal kullanımı da önemli ölçüde baltalıyor. Dediğimiz gibi tamamen kullanım deneyimlerimden bahsedeceğiz, bu konuya tekrar döneceğiz.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Çevre Detayları
Şimdi telefonun çevresine yakından bakalım. Samsung Galaxy Z Fold2 5G'nin sağ kenarında bir parmak izi sensörü yer alıyor. Bu parmak izi sensörünün yerleşimi olduğu gibi kullanımı da gayet akıcı. Genellikle bir sorun yaşamıyorsunuz. Ancak parmak izinizi okutmak için sensörün üzerini parmağınızla kapatmanız tabii ki mühim, kalın tasarımdan ötürü bazen bu kısmı kaçırabiliyorsunuz. Ayrıca telefonda yüz tanıma sistemi de yer alıyor. İkisini birden aktifleştirerek daha hızlı bir oturum açma şansı yakalayabilirsiniz.
Telefonun hoparlörleri her iki yana alt kısımlara yerleştirilmiş. Hoparlörler güzel ses veriyor, fakat özelikle oyun oynarken veya film izlerken tutuş şeklinize göre tam avuç içine denk geldiklerinden ses kısılıyor. O nedenle tablet formunda bir şeyler izlerken, sesi daha rahat duyabilmek için ekranı ters çevirmeniz gerekiyor.
Yine alt kenarda USB-C portunun bulunduğu telefonda, çerçeve kenarında SIM kart çekmecesi de yer alıyor. Elimizdeki model tek SIM kartlı olurken, bu telefonda ayrıca microSD kart desteğinin yer almadığını da söyleyelim. Bu nedenle hafızayı fiziksel olarak arttıramıyorsunuz ki bu önemli bir handikap.
Samsung Galaxy Z Fold2'nin arka yüzünde sade bir kamera bloğu yer alıyor. Bu kamera bloğu Note 20 Ultra'nın yanında gayet masum görünürken, telefonun arka tarafında başka bir detay yok. Telefonda Samsung logosu ise menteşenin üzerinde işlemeli şekilde yer alıyor.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Ekran Tasarımları
Samsung, Galaxy Z Fold2'yi ilk modele göre elbette tasarım anlamında büyük çapta yeniledi. Ekran boyutları ve çerçeve tasarımıyla oynayan Samsung, ilk modele göre özellikle ön ekranıyla daha kullanışlı bir modele imza atmış, bu açık. İlk Fold modelinde ön ekran daha çok bildirim ekranı gibi görünüyordu. Fakat bu kez daha kullanışlı bir ana ekranımız var.
Telefonun ana ekranı 6.23 inç büyüklüğünde olurken, bu ekranın çözünürlüğü 816x2260 piksel. Super AMOLED panelden oluşan ekran, Gorilla Glass Victus ile korunuyor, ayrıca burada bir koruma filmi de bulunuyor.
Telefonu açtığınızda karşınıza çıkan iç ekran ise Foldable Dynamic AMOLED 2X panelden oluşuyor. Bu ekranın farkı 120Hz tazeleme hızına sahip olması ve HDR10+ desteği göstermesi. Yani bu ekran tamamen multimedya içeriği tüketmek için tasarlanmış. Ekranı adaptif şeklinde ayarladığınızda 120Hz'lik görüntüden yararlanabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Ekran Modları
Buraya kadar her şey tamam. Şimdi telefonun ekranlarıyla sağladığı deneyimden biraz bahsedelim. Az önce de söylediğimiz gibi telefonda ekranı açıp daha geniş görüntüye ulaşmak özellikle multimedya kullanımında büyük esneklik sağlıyor. Ayrıca ekranda bazı uygulamalar tarafından desteklenen esnek kullanım modu ile de farklı bir kullanım da sağlayabiliyorsunuz. Bu moddan video uygulamasında, kamera ekranında veya örneğin Google Duo gibi görüntülü görüşme uygulamasında faydalanabiliyorsunuz. Ancak bu moddan diğer çok sayıda popüler uygulamada yararlanılamıyor, bu konuda kesinlikle güncelleme gerekiyor, zira aksi halde bu tip kullanımın büyük esprisi bulunmuyor.
Telefonun tablet boyutlarında geniş ekranından yararlanabileceğiniz diğer bir uygulama ise, Bölünmüş Ekran özelliği. Geniş ekranlı akıllı telefonlarda da zaten kullanılabilen bu ekranı uygulamalara bölme seçeneği, Fold2 için daha anlamlı. Bu sayede ekranda aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Özellikle aynı anda birden fazla ekranaı takip etmek isteyenler, ancak bunun için sıradan telefon ekranına sığamayanlar için kullanışlı bir seçenek. Tabii ki bunu yapmak için 20 bin TL vermek ister misiniz, yoksa ultra mobil bir laptop veya tablet mi alırsınız, burası size kalmış durumda.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Günlük Kullanım Deneyimi
Bu bahsettiğimiz 2 uygulamanın yanı sıra, günlük kullanım deneyimine gelince ise, dediğimiz gibi her an telefonunuzu tablete dönüştürme olayı yer yer rahatlık sağlıyor. Özellikle film, dizi izlerken veya oyun oynarken, artık daha geniş ekran deneyimi elde edebilliyorsunuz.
Buraya kadar her şey tamam. Telefonun tablet ihtiyacını karşılaması gayet keyifli ve yararlı. Peki, normal cep telefonu ihtiyacını karşılıyor mu?
Aslında bu konu kişinin alışmasına bağlı. Ancak açıkçası biz normal, yani cep telefonu formundayken genellikle ekrana sığamadığımızı gördük. Alışmakta bir hayli zorlandık. Tamam, her ne kadar ilk modele göre ön ekran biraz büyümüş olsa ve normal kullanıma daha fazla katkıda bulunsa da, geniş ekranlara artık bir hayli alıştığımız için, bu ince uzun ekran yer yer can sıkıcı olabiliyor. Daha geniş kullanım için çare olarak ekranı açtığınızda ise, bu defa da telefonu çift elle tutmanız gerekiyor, bu boyut da fazla geliyor. Bu bahsettiğimiz durumla en çok mesajlaşma uygulamalarını kullanırken, e-posta yazarken ve sosyal medyada gezinirken karşılaştığımızın da altını çizelim.
Ekran oldukça dar olduğundan sanal klavyedeki tuşlar da fazlasıyla küçük kalıyor ve bu nedenle de standart kullanımda yazı yazarken sorun yaşayabiliyorsunuz. En azından ben bir hayli yaşadım. Az önce söylediğim gibi doğru yazmak için ekranı açtığınızda ise ne yazık ki bu kez de ekran fazla geliyor.
Tablet formunda kullanırken ortadan ayrılmış klavye düzeni her ne kadar varsayılan olarak gelse de, siz bunu ayarlardan kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz.
Bu noktada en doğru boyu doğrusu Huawei Mate Xs modeliyle bulduğunu söylemek gerek. Zira Mate Xs'i normal telefon formunda kullandığınızda, ekran günümüz akıllı telefon genişliğinde olduğu için normal kullanımda sıkıntı yaşatmıyor. Telefonu tablet formuna ise, istediğiniz zamanlarda, multimedya kullanımında, film, dizi izlerken veya oyun oynarken geçiriyorsunuz. Sosyal medya takiplerinizi, Instagram, Facebook veya WhatsApp'tan mesajlaşma noktalarında normal telefon ekranını rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak bu Mate Xs'in 10 bin TL daha pahalı olduğunu da söyleyelim.
Yine benzer bir konu olarak multimedya kullanımına ilişkin olarak şunu da söylemek lazım: Fold2'de ekranlar arasında geçişte herhangi bir uygulama aksaklığı olmasa da, uygulamalar bazında optimizasyon gerekiyor. Mesela cihazı tablet modunda kullandığınızda Facebook tam ekran görünürken, Instagram ortalanmış pencere düzeniyle garip duruyor doğrusu. Instagram özelinde bir diğer sıkıntı ise, telefonun ekranı kapalı olduğu kullanımlarınızda, gönderileri açıklamaları ekrana tam olarak sığmıyor. Bir optimizasyon sıkıntısı var. Hatta bu kullanımdan ayrıca Instagram Story'lerinde muzdarip oluyorsunuz. Zira dar ekranda her baktığınız Story, her 2 yandan da kesik oluyor, fotoğrafı tam olarak görüntüleyemiyorsunuz. Bunun için de tablet formuna geçmeniz lazım.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Özellikleri Neler?
Peki, Galaxy Z Fold2'nin teknik kadrsounda neler var, şimdi biraz da bu özellikleriyle tanıyalım.
Telefonda, Samsung ile Türkiye'de pek görmeye alışmadığımız şekilde Qualcomm işlemci yer alıyor. Bu modelinde tek tip işlemci kullanan Samsung, Exynos işlemcisini bu telefonda rafa kaldırmış ve Snapdragon 865+ işlemciden yardım almıştı. Çok doğru bir karar olmuş. Bunun karşılığını da hem performansta hem de pil tasarrufunda fazlasıyla alıyorsunuz.
Snapdragon 865+ işlemcinin yanı sıra telefonda 12 GB RAM yer alıyor, ayrıca 256 GB depolama alanı bulunuyor. Üzücü haber ise, microSD kart desteğinin bulunmaması.
Telefonda performans konusunda en ufak sıkıntı ile karşılaşmadık. Bu arada elimizdeki model 5G desteği içeriyor, ancak ülkede bulunmadığı için bunu deneyemedik. Yalnız telefon konuşmalarında üst seviye bir çağrı kalitesi sağladığını ve mobil internet performansıyla da fazlasıyla tatmin ettiğini söyleyelim.
Galaxy Z Fold2'de Android 10 işletim sistemi bulunuyor ve Samsung'un OneUI 2.5 arayüzü yer alıyor. Arayüz ve ekran kullanımından az önce zaten önemli ölçüde bahsettik.
Oyun performansı ise elbette yüksek. PUBG türevi oyunlarda 60 fps alabiliyorsunuz. Biz telefonu kullandığımız süre içinde en çok PUBG ve Bullet Echo adında bir başka oyunda değerlendirdik. Özellikle geniş ekranda oyun oynama deneyimi fazlasıyla keyifli.
Cihazın ısı değerleri ise gayet normal oranlarda. Maksimum yük altında 41 dereceyi gördük, ancak bu kritik bir ısı değil. Telefon genelde ise 30 derecelerde çalışıyor.
Bu arada dediğimiz gibi Galaxy Z Fold 2 oldukça güçlü bir telefon olsa da, elbette adettendir, ona da test yapmadan geçmedik. Geekbench testinde 926 puan tek çekirdek skoru, 2925 puan ise çoklu çekirdek sonucu alan telefon, bu teknik kadro muadilleri ile üst sıralarda kendine yer buluyor.
AnTuTu testine geldiğimizde ise, burada da 575 bin 103 puan toplayan Z Fold 2, bu sonuçla Huawei Mate Xs'in 457 binlik skorunu geride bırakmış gibi görünüyor.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G ile yapılan testleri, karşılaştırma tablolarını ve gerçek zamanlı oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Pil Ömrü Ne Kadar?
Açıkçası Galaxy Z Fold2 ile en beğendiğimiz yanlarından biri telefonun pil performansı oldu. Zira Fold2'de normal akıllı telefonlardan çok da abartı büyüklükte bir batarya bulunmuyor. Telefonun batarya kapasitesi 4500 mAh şeklinde. Her iki kanadı altına paylaştırılarak yayılan bu batarya hücreleri, telefonun iyi optimize edilmiş olmasıyla beraber uzun bir pil ömrü sağlayabiliyor.
Özellikle telefonun boşta kaldığında pil tüketimi yok denecek kadar az. Bu oldukça önemli, zira uzun süre kullanmadığınızda veya gece başucunuza bıraktığınızda sürpriz değişimlerle karşılaşmıyorsunuz. Etkin ve karışık kullanımda ise günü çok rahat çıkartıyor. Pil ömrü kullanım testinde ekranı bazen kapalı bazen de tablet formunda kullandığımızın altını da çizelim.
Spesitif testlere geldiğimizde ise, Galazy Z Fold 2, 30 saate kadar pil ömrü gösterebildiğini gördük. Video oynatımlarınızda Full HD bir videoyu 14 saat boyunca çalıştırabiliyor, internette dolaşırsanız ise 13 saate kadar performans gösterebiliyor. Telefonu maksimum parlaklıkta maksimum güçte çalıştırdığınızda ise pek tabii ki 5 saat içinde pili tükeniyor ki, bu da gayet normal.
Şarj etmek istediğinizde ise 45W hızlı şarj desteği yok. 25W'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Bununla da yaklaşık 2 saat içinde telefonu tam kapasite doldurabiliyorsunuz ancak ilk 30 dakika içinde zaten bataryanın ciddi bir kısmı dolmuş oluyor. Bu arada tabii ki kablosuz şarj desteği ve ters şarj özelliği de yer alıyor.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Kamera Özellikleri
Evet, gelelim kameralara. Fold2, kamera özellikleriyle çok baş döndürücü bir telefon değil, daha normal ölçülerde bir kamera bloğuna ev sahipliği yapıyor. Arka blokta yer alan 3 kamera da 12 MP ölçüsünde olurken, bunlardan f/1.8 diyaframlı ana kamera ile geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor, f/2.4 diyaframlı telefoto kamera ile 2x optik zum, 10x'e kadar da dijital zum yapabiliyor ve f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı kamera ile de 123 derecelik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu kameralardan ana kamera ve telefoto lenste OIS ve faz algılamalı otofokusun bulunduğunu da söyleyelim.
4K video kayıt yeteneği var. Full HD / 240 kare video kaydı da yapılabiliyor ve gyro-EIS desteği de unutulmamış. Bu sayede bu modda sallandısız video kaydı yapabiliyorsunuz.
Telefonda arkada 3 kamera bulunsa da toplamda 5 kamerası var. Bunlardan kalan ikisi ise ön ekranda ve tablet ekranında ön kamera olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameralar da 10MP ölçüsünde oluyor. Selfie çekeceğiniz zaman bu ön kameraları da kullanabilirsiniz, ancak arka kamera ile de selfie çekmeniz mümkün. Yalnız bunun kullanımını Mate Xs kadar rahat bulmadık. Tablet formunda kamera yazılımı açıkken, yandaki ikona tıklayarak görüntüyü arka ekrana atabiliyorsunuz. Fakat Mate Xs'te doğal olarak arka kamera ile selfie çekiliyordu, zira telefonun herhangi bir ön kamera ihtiyacı yoktu. Bu anlamda kullanımı daha basit olmasının yanında, arka kameraların tüm fonksiyonlarından ön kamera olarak da faydalanılabildiği için avantaj sağlıyordu.
Her neyse, bunu bir kenara bırakacak olursak, Z Fold 2'nin fotoğraf kalitesinde herhangi bir sorun yok, gayet güzel detaylarla birlikte iyi fotoğraflar tabii ki yakalayabiliyorsunuz. Fakat incelemenin başından beri söylediğimiz gibi ekranlara alışmanız zaman alıyor.
Şimdi sizlerle Galazy Z Fold2 ile çektiğimiz fotoğrafları da bir arada paylaşalım.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak Galaxy Z Fold2 güzel bir telefon, ortaya çıkan iş şahane, bir mühendislik başarısı demek gayet mümkün. Tasarımı ve kullanım şekliyle günümüz akıllı telefonlarına kıyasla büyük fark yarattığı ortadayken, açıkçası gösteriş yapmak için de çok ama çok uygun. Zira bu telefonu masaya çıkartıp bıraktığınızda gerçekten etrafınızdakiler şöyle dönüp bir bakıyor. Bu da işin cezbedici kısmı. Fakat bunun için 20 bin TL verir misiniz, bu da sizin karar vereceğiniz şey.
CHIP Online Notu: %77
+ Farklı deneyim
+ Esnek menteşe tasarımı
+ Üst seviye performans
+ Uzun pil ömrü
+ Dayanıklı tasarım
+ Geniş multimedya kullanımı
- Ekran kullanımına alışmak zaman alıyor
- Oldukça pahalı
- Suya dayanıklı değil
- microSD kart desteği yok
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Alternatifleri Neler?
Samsung Galaxy Z Fold2 5G'ye alternatif olarak Huawei Mate Xs veya Z Flip 2 de tercih edilebilir.
Kimler Samsung Galaxy Z Fold2 5G Satın Almalı?
Akıllı telefon kullanımında farklı bir deneyim yaşamak isteyenler ve böylesi bir deneyime geniş bütçe ayırabilenler Samsung Galaxy Z Fold2 5G'yi tercih edebilirler.
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865+
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 3.09 GHz & 2.42 GHz
- Ekran Teknolojisi: Foldable Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Boyutu: 7.6 inç & 6.23 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1768×2208 px & 816 x 2260 px
- Bellek (RAM): 12 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 650
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 12 MP & 12 MP & 12 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 159 x 68 x 16.8 mm
- Ağırlık: 282 gr.
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