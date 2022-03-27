Samsung'dan Gizemli Bir Katlanabilir Daha: N4

Samsung, Galaxy Note serisini rafa kaldırdı ve şirketin katlanabilir akıllı telefonlara öncelik vereceği de böylece resmi olarak duyurulmuş oldu. Şirketin zaten bugüne kadar hem Fold hem Flip serileri için çok sayıda modelini gördük, ancak buna bu yıl daha fazlası eklenebilir.
Gelen yeni bilgilere göre Samsung, bu yıl içinde 3 yeni katlanabilir akıllı telefon daha tanıtacak. N4, B4 ve Q4 olarak kodlanan telefonlardan B4'ün Galaxy Z Flip 4'ü temsil ettiği de söylenenler arasında. Daha önce Fold 3'ün de Q3 kod adıyla ortaya çıktığını varsayarak, onun da Fold 4 olduğunu söylemek mümkün. Buradaki gizemli kod ise N4.
N4'ün şu an nasıl bir telefon olacağına ilişkin bir bilgi yok. Ancak bu bir telefon da olmayabilir, zira Samsung'un katlanabilir ekran ailesini genişletmek istediğini biliyoruz ve bugüne kadar farklı formlarda sızıntılarla da bu bilgiyle karşılaşmıştık. Belki de N4, Samsung'un katlanabilir monitörü ya da tableti olabilir. Bunun için de biraz daha beklememiz gerekecek.
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