Samsung'dan Gizemli Bir Katlanabilir Daha: N4

Samsung, bu yıl içinde 3 katlanabilir Galaxy'yi daha karşımıza çıkarabilir. Cihazların kod isimleri bile belli ve gerçek gizem, N4 kod adlı cihazda gizleniyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan gizemli katlanabilir: N4

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