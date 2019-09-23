Samsung'dan Huawei'ye Mate 30 Taşı!
Samsung, Mate 30'un tanıtımı sonrasında müşterilerine Huawei'ye göndermede bulunan ilginç bir mesaj yolladı!
- Ercan Uğurlu
Huawei, son birkaç yıldır özellikle Samsung'un akıllı telefon pazarındaki hakimiyeti karşısında büyük tehdit unsuru olmayı başardı. Çinli şirketin son amiral gemileri Samsung için endişe kaynağı olurken ve batı pazarlarında ismini güçlendirmeye başlamışken, ABD'den gelen yaptırımlar Çinli şirketin önüne büyük bir set çekti kuşkusuz.
Tam da böyle bir ortamda tanıtılan Huawei'nin yeni amirali Mate 30, gelen kısıtlamalar neticesinde Android işletim sistemine sahip olsa da, Google'ın Play Store, YouTube, Maps, Search vs gibi popüler Android uygulamaları ve hizmetlerine sahip değil. Bu da telefonun Çin dışındaki pazarlarda pratik olarak sekteye uğramasına sebep oluyor.
Bu elbette Samsung için beklenmeyen bir fırsat oldu ve şirket de elbette bundan yararlanma yoluna gitti. Buna ilişkin olarak Samsung Latin Amerika'daki müşterilerine bir promosyon e-postası göndererek şu mesajı iletmiş: "Güncellemeler, uygulamalar ve Google hizmetlerinin keyfini çıkarın."
Kuşkusuz zaman zaman teknoloji devlerinin bu tip reklam çalışmalarına şahit oluyoruz. Daha önce Huawei de, Apple lansmanı sonrası mağaza önünde bekleyenlere mobil şarj cihazı dağıtmıştı.
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