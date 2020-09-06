Samsung İçin Büyük İddia: 800 Bin Galaxy Z Fold 2 Geliyor

Samsung, kısa bir süre önce yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2'yi tanıttı. Selefi Galaxy Fold'a göre yeni özellikler kazanan Galaxy Z Fold 2, Türkiye'de de şu an 19 bin 999 TL fiyatla ön satışta bulunuyor. Samsung, Galaxy Fold'taki birçok eksikliği Galaxy Z Fold 2'de gidermişken, gelen yeni açıklamalara göre buna üretim sorunları da dahil edilmiş. Böylece şirket, Galaxy Fold'dan daha fazla Galaxy Z Fold 2 satmayı düşünüyor.
Güney Kore'den gelen yeni rapora göre Samsung'un 700 bin ila 800 bin adet Galaxy Z Fold 2 üretmesi bekleniyor. Şirket, bu telefonlarını Brezilya, Güney Kore ve Vietnam'daki akıllı telefon fabrikalarında üretirken, Samsung'un üretimi sadece kendi Güney Kore ile sınırlamamasının verimliliği arttırdığı düşünülüyor.
Analistlerden gelen tahminlere göre Samsung, bu sene 3 milyona kadar katlanabilir akıllı telefon satışında bulunabilir. Elbette bunda Galaxy Z Fold 2'nin yanında bir diğer katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip'in olması da Samsung'un yelpazesini çeşitlendiriyor.
Peki, Galaxy Z Fold 2, selefi Galaxy Fold'dan ne gibi farklar yaratıyor. Bu haberimizde bunu da detaylı şekilde anlattık.
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