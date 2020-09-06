Samsung İçin Büyük İddia: 800 Bin Galaxy Z Fold 2 Geliyor

Samsung, Türkiye fiyatı 19.999 TL olan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2 ile büyük bir satış başarısı yakalayacağına inanıyor gibi görünüyor. En azından bu haber, bize tam olarak bunu söylüyor.