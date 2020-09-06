Samsung İçin Büyük İddia: 800 Bin Galaxy Z Fold 2 Geliyor

Samsung, Türkiye fiyatı 19.999 TL olan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2 ile büyük bir satış başarısı yakalayacağına inanıyor gibi görünüyor. En azından bu haber, bize tam olarak bunu söylüyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, 800 Bin Galaxy Z Fold 2 Üretecek

Samsung, kısa bir süre önce yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2'yi tanıttı. Selefi Galaxy Fold'a göre yeni özellikler kazanan Galaxy Z Fold 2, Türkiye'de de şu an 19 bin 999 TL fiyatla ön satışta bulunuyor. Samsung, Galaxy Fold'taki birçok eksikliği Galaxy Z Fold 2'de gidermişken, gelen yeni açıklamalara göre buna üretim sorunları da dahil edilmiş. Böylece şirket, Galaxy Fold'dan daha fazla Galaxy Z Fold 2 satmayı düşünüyor.

Güney Kore'den gelen yeni rapora göre Samsung'un 700 bin ila 800 bin adet Galaxy Z Fold 2 üretmesi bekleniyor. Şirket, bu telefonlarını Brezilya, Güney Kore ve Vietnam'daki akıllı telefon fabrikalarında üretirken, Samsung'un üretimi sadece kendi Güney Kore ile sınırlamamasının verimliliği arttırdığı düşünülüyor.

Analistlerden gelen tahminlere göre Samsung, bu sene 3 milyona kadar katlanabilir akıllı telefon satışında bulunabilir. Elbette bunda Galaxy Z Fold 2'nin yanında bir diğer katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip'in olması da Samsung'un yelpazesini çeşitlendiriyor.

Peki, Galaxy Z Fold 2, selefi Galaxy Fold'dan ne gibi farklar yaratıyor. Bu haberimizde bunu da detaylı şekilde anlattık.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Xiaomi'den çifte indirim fırsatı!

Taş Gibi Bilgisayar: Excalibur G780!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Eylül 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, cep telefonu ve LED TV
BİM 4 Eylül 2020 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, Dijitsu TV fırsatı
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
TCL, "Ekran ve Kağıt Kombinasyonu" NXTPAPER Teknolojisini Duyurdu
HUAWEI P40 lite Kullanmanız İçin 4 Neden Nedir?
TÜRKSAT 5A İlk Kez Canlı Yayınla Tüm Dünyaya Gösterildi
6 Eylül 2020: Türkiye Koronavirüs Verileri Açıklandı
Samsung İçin Büyük İddia: 800 Bin Galaxy Z Fold 2 Geliyor

 

 