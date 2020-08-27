Samsung'un Iris Ring Başvurusu, Eski Bir Dostu Galaxy'lere Geri Getirebilir

Samsung'un üzerinde çalıştığı ortaya çıkan "Iris Ring"in ne olduğunu kimse bilmese de, tahminler iris tarayıcısı olabileceği yönünde...

Iris Ring, İris Tarayıcısını Geri Getirebilir!

Samsung'un "Iris Ring" sözcükleri için geçen hafta yaptığı ticari marka başvurusu, ilginç tahminlere yol açtı.

Başvuru Samsung'un ekran bölümü tarafından yapıldığından, Samsung Display laboratuvarlarında geliştirilen bir teknoloji olması muhtemel. İki sözcükten birçok tahmin üretilebilir, ancak genel kanı Iris Ring'in iris tarama işleviyle ilgili olduğu yönünde. Elimizde herhangi bir bilgi olmadığı için Iris Ring'in amacını söylemek zor, ancak Samsung Display ve mobil bölümünün ekran altına yerleştirilecek bir iris tarayıcısı üzerinde çalışıyor olma ihtimali bile heyecan verici.

Çerçevesi incelen Galaxy S10 ile birlikte kaldırılan standart iris tarayıcısı, bir süredir hayatımızda yok. Aslında bir tür kamera sensörü olan iris tarayıcısı, ekranın altına yerleştirilirse telefonun ön yüzünde yer kaplamayacağından, geri dönmesi kolaylaşabilir.

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