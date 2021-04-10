Samsung, iTest Uygulaması ile iPhone'a Android Getirdi

Samsung, iPhone sahiplerini Galaxy telefonlara çekebilmek için yeni bir yol bulmuş durumda. Üstelik bu yol gerçekten de son derece başarılı görünüyor. Güney Koreli firmanın yayınladığı iTest web uygulaması, iPhone kullananlara bir Galaxy cihazı kullanmanın nasıl bir his olduğunu öğrenme şansı sunuyor. Üstelik bunu, doğrudan iPhone üzerinde yapıyor.
iPhone kullanıcıları ilgili web sitesini ziyaret ettiklerinde bir karekod ile karşılaşıyor. Bu karekod iPhone ile okutulduğunda, web uygulamasının ana ekrana eklenmesi sağlanıyor. Uygulama açıldığında ise, iPhone kullanıcıları "telefonları değiştirmeden Samsung'u tatmak üzeresiniz. Her işlevi kopyalayamayız, ancak diğer tarafa geçmenin gözünüzü korkutmaması gerektiğini anlayacaksınız" mesajı ile karşılaşıyor.
iTest web uygulaması, bir Galaxy akıllı telefonun One UI arayüzünü iPhone'da denemenizi sağlıyor. Ana ekrana, uygulama başlatıcısına, mesajlaşma ve arama uygulamalarına ulaşmanız, temayı değiştirmeniz, Galaxy Store'a göz atmanız, kamera uygulamasını kullanmanız ve daha fazlası da uygulamanın sunduğu imkanlar arasında. Kısacası, her ne kadar gerçek bir Android ve OneUI kullanmıyor olsanız da, kullanırsanız nelerle karşılaşacağınızı çok net bir biçimde görebiliyorsunuz.
Uygulama her ne kadar Yeni Zelanda'da yayınlanmış olsa da, dünyanın her yerinden erişilebilir durumda.
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