Samsung'un Kendi Sitesi, Beklenen Galaxy Buds Pro'yu Onayladı

Çok sayıda sızıntı sayesinde Samsung'un yakında yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıklarını tanıtacağını biliyoruz. Bugüne dek tasarımından görsel detaylarına ve özelliklerine kadar Galaxy Buds Pro hakkında çok şeyi görmüştük. Geriye bir tek Samsung'un bu cihazı onaylaması ve tanıtması kalmışken, Güney Koreli şirketten onay da geldi.
Samsung Kanada, Galaxy Buds Pro'yu web sitesine eklemiş durumda. SM-R190 model numarası ile web sitesi listesinde yer alan Galaxy Buds Pro, aktif gürültü engelleme özelliği de dahil olmak üzere pek çok özelliğe ev sahipliği yapıyor. Böylece Samsung'un birinci sınıf kablosuz kulaklığı olacak olan Galaxy Buds Pro, fiyatlandırma açısından da Galaxy Buds+ ve Galaxy Buds Live'ın üzerine çıkacak.
Önceli sızıntılara göre Galaxy Buds Pro'da LE ile Bluetooth 5.1 desteği yer alacaktı, kulak içi kanal tasarımından 3D uzamsal sese ve Dolby Atmos'tan Ambient Modu ile Konuşma Moduna, ayrıca dokunmatik kontollere kadar bir dizi özelliğe de sahip olacaktı. Elbette şu an resmi bir açıklama yok, fakat büyük bir ihtimalle yeni cihaz bu özelliklerle beraber gelecek. Öte yandan kulaklıkların 22 saate kadar pil ömrü sunacağı, NFC, SmartThingsFind uyumluluğu, USB Type-C bağlantı noktası, hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerine sahip olacağı bilgisi de mevcut.
Samsung'un Galaxy Buds Pro'yu 14 Ocak'ta yapacağı Galaxy S21 etkinliğinde, 199 Dolar fiyatla tanıtması bekleniyor.
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