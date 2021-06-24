Samsung'dan LG Cevabı: "Zaten LG'den Daha İyiyiz, Anlaşmamız Saçma Olur"

Samsung, LG ile OLED ekran anlaşması imzaladığı iddialarına cevap verdi. Hatta daha da ileri giderek, kendi QLED ekranlarını LG'nin OLED ekranları ile kıyasladı...

  • Levent Öztürk
Samsung'dan LG iddialarına net cevap

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