Samsung'dan LG Cevabı: "Zaten LG'den Daha İyiyiz, Anlaşmamız Saçma Olur"

Samsung, son birkaç aydır internette dolaşan, LG'den OLED ekran satın almak için anlaşma yaptığı söylentilerini yalanladı. Koreli bir dijital yayın olan IT Chosun ile yaptığı telefon görüşmesinde, Samsung Electronics'in görsel ekran (VD) iş bölümünden bir yetkili, söylentilerin asılsız olduğunu belirtti. Hatta daha da ileri giderek, kendi QLED TV'lerinin zaten LG'nin OLED'lerinden daha iyi görüntüler ürettiğini ve böyle bir anlaşmanın Samsung için saçma olacağını söyledi.
Nisan ayında Samsung'un, Çin'de artan LCD panel fiyatlarıyla başa çıkmak için LG'den OLED satın almak istediğini söyleyen iddialar ortaya çıkmıştı. Yükselen fiyatlar, dünyayı tüm sektörlerde sert bir şekilde vuran COVID-19 salgınının bir sonucuydu ve teknoloji sektörü de salgından nasibini aldı.
İlginç bir şekilde, o zamanlarda bir röportajda, Samsung Başkanı Jong-Hee Han'a OLED satın alma anlaşması sorulmuştu ve Han, böyle bir anlaşma imzalama niyetlerinin olmadığını açıkça belirtmişti. Tüm bunlara rağmen, söylentiler varlığını korudu ve bu yeni açıklamanın yeterli olup olmayacağını da zaman gösterecek.
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