Samsung'dan LG Cevabı: "Zaten LG'den Daha İyiyiz, Anlaşmamız Saçma Olur"

Samsung, LG ile OLED ekran anlaşması imzaladığı iddialarına cevap verdi. Hatta daha da ileri giderek, kendi QLED ekranlarını LG'nin OLED ekranları ile kıyasladı...