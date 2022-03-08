Samsung'un MediaTek İşlemcili Telefonları, Exynos'un Sonunu Hazırlıyor!

Son birkaç yıldır Samsung, akıllı telefon ve tablet serisinde MediaTek ve Qualcomm yonga setlerine daha fazla önem veriyor. Exynos'un pazar payının hem küresel hem ABD pazarlarında azalmasının sebebi olarak gösterilen bu davranış, Counterpoint Research ve IDC'nin raporlarına da yansımış durumda.
Counterpoint Research ve IDC'nin yayınladığı yeni raporlara göre Exynos'un pazar payı küresel çapta yüzde 5 oranının altına düşmüş durumda. ABD'de ise bu oran yüzde 2'nin de altında. Samsung'un bu sene Galaxy S22 serisini ülkemizde Qualcomm işlemcili modelleriyle satışa sunması da bu raporu destekler nitelikte olurken, zayıf olarak görülen MediaTek'in önemli gelişim kaydetmesine de kapı aralıyor.
MediaTek, 2021'in 4'üncü çeyreğinde küresel çapta yüzde 37'lik pazar payına sahipken, Qualcomm'un pazar payı bu süreçte yüzde 23'ten yüzde 30'a yükseldi, ancak halen MediaTek'in gerisinde. Apple'ın pazar payı ise yüzde 21 olurken, Exynos'un bu 3'lünün bir hayli gerisinde kaldığı açık.
MediaTek, öte yandan ABD'de akıllı telefon işlemcisi sevkiyatları açısından da en büyük marka halinde. Şirket, 2021'in son çeyreğinde yüzde 51'lik pazar payına sahipken, Qualcomm'un oranı yüzde 47 seviyesinde. Pazarın geri kalan yüzde 2'si ise Google'ın Tensor ve Samsung'un Exynos işlemcileri tarafından paylaşılışıyor. Bunda Samsung'un kendi Exynos işlemcili yonga setleri yerine MediaTek'e yer vermesinin payı büyük. Peki, Samsung neden böyle yapıyor sorusunun cevabı ise şimdilik muamma. Belki de şirket yavaş yavaş Exynos yonga setini öldürmeye hazırlanıyordur. Bekleyip göreceğiz.
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