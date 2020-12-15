Samsung MicroLED Yeni Çağın Habercisi

Samsung Electronics, çığır açan 110'' Samsung MicroLED ekranın bugün itibarıyla Kore'de piyasaya sürüldüğünü ve ön satışların başladığını duyurdu. Piyasada bulunan mevcut ekranlardan farklı olarak Samsung MicroLED, kendisi ışık üretebilen LED ekran teknolojisi sayesinde heyecan uyandıran renk canlılığı ve parlaklık sunuyor.
Samsung'un ilk MicroLED ekranı, profesyonel kurulumla yapılandırılabilen modüllerden oluşan sistemiyle "The Wall" kapsamında piyasaya sunulmuştu. Yeni 110" MicroLED ile birlikte, Samsung MicroLED deneyimini geleneksel TV formunda ilk kez piyasaya sürmüş olacak. Modüler olan önceki versiyonunun aksine, hazır bir şekilde kurulum ve kalibrasyon kolaylığı sağlandığından 110'' MicroLED model en çarpıcı video, ses ve akıllı TV özelliklerini tüketiciye sunacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Watch Dogs: Legion İncelemesi
Geçtiğimiz yıl boyunca, tüketicilerin büyük ekran televizyonlara olan ilgisi ve bu yöndeki talebi hızlı bir artış göstermeye devam etti. 110'' MicroLED ekranın piyasaya sunulmasıyla birlikte, Samsung yeni nesil ultra geniş TV ekranında nefes kesici bir görsel deneyim sunmaya da başlıyor.
Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkanı Jonghee Han, açıklamasında şunları söyledi: "Tüketiciler televizyonların işlevselliğine daha fazla önem vermeye başladığından, 110'' MicroLED'i piyasaya sürmekten büyük heyecan duyuyoruz. Samsung MicroLED, dünya çapındaki tüketiciler için birinci sınıf ev deneyiminin anlamını yeniden tanımlayacak."
Yenilikçi mühendislik ürünü ve üst düzey görüntü kalitesi
Ultra geniş ekran severler, canlı renkler ve çarpıcı çözünürlük düzeyine sahip mükemmel görüntü kalitesi arıyor. Samsung'un en son mühendislik yenilikleriyle birlikte 110'' MicroLED ekranda, geleneksel ekranlarda kullanılan arka ışığı ve renk filtrelerini ortadan kaldırmak amacıyla mikron boyutta LED ışıklar kullanıldı. Kendi kendini aydınlatan ekran, kendi piksel yapılarından ışık ve renk üretiyor. DCI ve Adobe RGB renk gamının yüzde 100'ünü karşılayabilirken yüksek kaliteli DSLR kameralarla çekilen geniş renk gamına sahip görüntüleri tam olarak sunabiliyor. Böylece, ekranın 4K çözünürlüğü ve içerdiği 8 milyon piksel ile birleştiğinde çarpıcı, gerçeğe yakın renkler ve doğru parlaklık elde edilmiş oluyor.
110'' MicroLED, ekranın tüm yeteneklerini ortaya çıkaran güçlü bir işlemciye de sahip. Yepyeni Mikro Yapay Zekâ İşlemci, çarpıcı 4K HDR içeriği sunarak her bir karede optimum seviyede parlak, canlı ve gerçekçi görüntü kalitesi sağlıyor.
Ayrıca, 110'' MicroLED'in bu çarpıcı görüntü kalitesi uzun yıllar boyu devam ediyor. MicroLED'ler dayanıklı ve uzun ömürlü inorganik malzemeden üretiliyor ve bu sayede 100.000 saatlik, diğer bir deyişle neredeyse on yıllık bir kullanım ömrü vadediyor.
Daha önce, basit ev kurulumuna yönelik 110'' boyutundaki MicroLED ekranların seri üretimi mümkün değildi. Buna rağmen Samsung'un yenilikçi yaklaşımıyla geliştirdiği son teknoloji olan yüzey montaj olanağıyla birlikte bu artık mümkün hale geldi. Samsung yarı iletken faaliyetlerinin sağladığı yeni bir üretim süreciyle MicroLED teknolojisinin kolaylıkla üretilebilmesini, dağıtılabilmesini ve kurulumunun yapılabilmesini sağladı. Bu yenilikler sayesinde Samsung gelecekte daha küçük MicroLED modellerini üretebilecek duruma da geldi. Böylelikle daha fazla tüketici, nefes kesen MicroLED deneyiminin keyfini çıkarabilecek.
Sürükleyici tasarım, üst düzey ses
110'' MicroLED'i açtığınız andan itibaren, yüzde 99,99'luk ekran-gövde oranı sayesinde olağanüstü sürükleyici bir deneyim yaşayacaksınız. Siyah matris ve çerçeve ekrandan tamamen kaldırılarak ve ekran alanının tam kullanımıyla birlikte, tüketiciler en sürükleyici içerik deneyimini yaşayabiliyor.
Samsung, 110'' MicroLED'in devasa ekranından daha fazla yararlanılmasını sağlamak üzere Akıllı TV özelliklerini de yeniledi ve optimize etti. Örneğin tüketiciler artık 55'' boyutuna kadar bölünmüş ekranlarda aynı anda dört adede kadar içerik kaynağını rahatça izlemek için Çoklu Görüntüleme özelliğini kullanabiliyor. Bu özelliği kullanırken kullanıcılar, birden fazla harici cihazı televizyonlarına bağlayabiliyor ve tek bir ekranda aynı anda haberleri, filmleri ve diğer uygulamaları izlemenin keyfini çıkarabiliyor. Bu sayede, aynı anda çarpıcı görüntü kalitesi ve boyutuyla birden fazla spor müsabakasını izleyebiliyor, video oyunu oynarken kapılarının girişindeki kameranın görüntüsünü kontrol edebiliyor.
Tüm bunların yanında, 110'' MicroLED'in dinamik ses deneyimi, en az sunduğu görüntü kadar sürükleyici. Harici hoparlör olmadan nefes kesen 5.1 kanal ses sunan ve herhangi bir odayı lüks bir ev sinema sistemine dönüştüren yerleşik bir Majestic Ses Sistemi ekrana dâhil olarak geliyor. Nesne Takip Eden Ses Pro (OTS Pro) özelliği ise ekranda hareket eden nesneleri tanımlayarak sesi hareketi takip eden bir biçimde yansıtıyor. Böylece bir aksiyon filmi izlerken filmdeki uçağın motor sesini gerçekmiş gibi duyabiliyorsunuz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın