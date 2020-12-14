Görünmez Olmak Mümkün mü? Yeni Gelişme, Görünmezliğin Yolunu Açabilir

Bilim - kurgu evrenlerinden büyü dünyalarına kadar pek çok farklı fantezi hikayesi ve filminde görünmezlik giysileri karşımıza çıkabiliyor. Giyen kişiyi tamamen görünmez yapan bir giysi, şakacı çocuklardan ulusal askeriyelere kadar hemen herkesin rüyalarını süslüyor ancak şu ana kadar gerçekten kullanışlı bir alternatif üretilmiş değil. Kanadalı bir firma, 2019 yılında ürettiği ve arkasındaki şeyleri çok zor görünür yapan bir kalkan ile bu hedefe oldukça yaklaşmış olsa da, gerçek giyilebilir görünmezliğe ulaşamamıştı.
Bu meydan okumayı karşılayan Seul Ulusal Üniversitesi ve Hanyang Üniversitesi araştırmacıları, giyen kişiyi işlevsel olarak görünmez yapan yapay bir deri geliştirdiğini söylüyor. Ahtapotlar ve mürekkep balıkları gibi kafadanbacaklılardan ilham alan bu malzeme, deri gibi bir yüzeydeki renkleri değiştirerek arkasındaki şeyleri gizlemek için ısıyı kullanıyor. Araştırmacılar, bu çalışmayı Temmuz ayında Advanced Functional Materials dergisinde yayımladı.
Yazarların makalede söylediklerine göre geliştirilen esnek bir çift işlevli cihaz (aktif soğutma ve ısıtma) ile sıcaklık kontrolü sağlanarak insan derisi arka planın içerisinde kaybolabiliyor.
Etkileyici bir şekilde bu malzeme, sadece çıplak göze görünmez olmanızı sağlamakla da kalmıyor. Yüzey ısısını sıkı bir şekilde kontrol ederek kullanıcıyı kızılötesi kameralara da görünmez kılabiliyor. Yazarlar, askeri gizli görevler için istenen bu tür bir malzeme ile beraber çalışmalarının "bir sonraki nesil yumuşak gizli askeri giysilerin geliştirilmesine katkıda bulunmasını" bekliyorlar.
Görünmez Olmak Mümkün mü?
Bu malzeme, yaygın olarak kullanılan termokromik malzemelerin bir gelişimi olarak görülebilir. Eğer içerisindeki içecek sıcakken renk değiştiren bir kupa gördüyseniz, termokromik malzemelerle karşılaşmışsınız demektir. Temel olarak bu malzemeler, yüksek veya düşük sıcaklıklara tepki vererek renk değiştiriyorlar. Eğer bilim insanları üç sıcaklığa tepki olarak üç rengi olan bir malzeme oluşturabilirlerse, teorik olarak bu malzeme bir TV ile benzer bir şekilde çalışarak RGB pikselleriyle bir görüntü oluşturabilecektir. Ne yazık ki günümüzdeki termokromik malzemelerin görünmezlik cihazları olarak kullanılmalarının karşısındaki en büyük problem, çok ve çok yavaş bir şekilde renk değiştiriyor olmaları.
Araştırmacılar, termokromik malzemenin hemen altındaki bir katmanda elektrik akımı manipüle etmenin renk değişim hızını değiştirip değiştirmediğini görmek istediler. Elektrotlar ve iletken katmanı olan çok katmanlı bir malzeme oluşturduktan sonra araştırmacılar, renk değişiminde çok daha hızlı bir tepki ile karşılaştırdılar. Bir ahtapotun çevresi ile aynı renge bürünmesine benzer bir şekilde yapay deri, ısı manipülasyonuna bağlı olarak renk değiştirebiliyordu.
Şimdi ise araştırmacılar bu çalışmanın ilerletilerek tam görünmezlik için temel oluşturmasını ümit ediyorlar. Bu araştırma kavram kanıtı olarak görülüyor ve pratik gerçek dünya kullanımı için halen çok ciddi çalışmalara ihtiyacı bulunuyor...
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