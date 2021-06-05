Samsung'dan Monitör Gibi, Dev Bir Katlanabilir Tablet Geliyor!

Akıllı telefonların yapamadığı şeyleri bazen tabletler yapabiliyor. Katlanabilir akıllı telefonlar da normal akıllı telefonların yapamadıklarını bazen yapabiliyor. Hal böyle olunca, bir markanın sonunda katlanabilir bir tablet yapması kaçınılmazdı ve Samsung tam olarak bunu yapacağının müjdesini veriyor.
Ortaya çıkan yeni patent örneğine göre Samsung, açıldığında dev bir ekrana sahip bir tablet geliştirmenin hazırlığı içinde. Galaxy Z Fold 2 gibi tek menteşeli yapıdan ziyade çift menteşeli bir yapıyı gözeten bu cihaz, böylece açıldığında karşımıza daha geniş bir ekran çıkartacak.
Bahsi geçen ekranın sağa ve sola pencere gibi açılacağın gösteren patent örneğinin devamında ise bu yönde daha bir dizi çalışma göze çarpıyor. Aralarında Z şeklinde 3'e katlanabilen yapıda bir cihazın da bulunduğu patentte, öte yandan rulo şeklinde sarılabilen bir cihaz da yer alıyor.
Bu patent örneği 20 Mayıs 2021 tarihinde doldurulmuş ve içeriğinde cihazların ekranlarının katlanıp açıldığında nasıl fonksiyon göstereceklerine ilişkin algoritma diyagramları da bulunuyor. Patent örneğinin tamamına buradan erişebilirsiniz.
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