Samsung'dan Monitör Gibi, Dev Bir Katlanabilir Tablet Geliyor!

Samsung'un katlanabilir tableti, ortaya çıkan yeni patente göre dev bir oyun monitörünü andıracak!

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan "Dev" Katlanabilir Tablet Hazırlığı

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