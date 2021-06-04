Samsung'un Sıradaki Katlanabiliri Galaxy Z Fold 3'ten Beklenen Haber Geldi

Samsung, katlanabilir akıllı telefon portföyünü hızlıca genişletmek istiyor ve bu nedenle de birden fazla model üzerinde aynı anda çalışıyor. Şirketin bu yıl en az 2 katlanabilir akıllı telefon modeli daha tanıtması beklenirken, bu telefonlar Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ten başkası değil. Galaxy Z Flip 3 için şimdilik bir tarih belli olmuş değil, ancak Samsung, Galaxy Z Fold 3'ün üretimine başlamış durumda.
Samsung'un bu yıl içinde piyasaya sürmesi beklenen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ile önemli satış hedefleri belirlemiş durumda. Raporlara göre şirket 3 milyon adet Galaxy Z Fold 3 modeli satmayı planlarken, Galaxy Z Flip 3'ün ise 4 milyon ünite satacağını düşünüyor. Galaxy Z Flip 3'ün seri üretimine henüz başlanmış değil, ancak önümüzdeki günler içinde üretime başlanacağı da şimdilik söylenenler arasında.
Peki, Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri neler?
Şimdilik bildiklerimize göre Galaxy Z Fold 3'te 120 Hz Super AMOLED Infinity-O ekran tasarımı kullanılacak ve 6.2 inç boyutunda bir ana ekran yer alacak. Katlanabilir ekran açıldığında ise yine 120Hz tazeleme hızında QHD+ çözünürlüğünde 7.5 inç boyutlu Super AMOLED ekran karşımıza çıkacak.
Galaxy Z Fold 3'te ön kameranın da ekran altına entegre edilmesi beklenirken, telefonda Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+ işlemcinin kullanılacağı düşünülüyor. Galaxy Z Fold 3'ün varyantları ise 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama kapasitesi şeklinde olacak.
Telefonda 10 MP ön kameraya ilave olarak katlanabilir ekranın altına entegre şekilde 16 MP boyutlu bir selfie kamerasının yerleştirileceği bilinenler arasında. Arka kamera bloğuysa 12 MP + 12 MP + 12 MP şeklinde 3 kameradan oluşacak. Telefonda tüm kameralar üzerinden 4K/60 kare ve HDR video kaydı yapılabilecekken, telefonda S Pen uyumluluğu da yer alacak.
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