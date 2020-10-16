Samsung'dan Orta Sınıfa Amiral Gemisi İşlemci: İşte Exynos 1080!

Son zamanlarda kıyaslama sitelerinde sessiz sedasız bir işlemci görmeye başladık. Samsung tarafından geliştirilen Exynos 1080 olarak isimlenen bu işlemcinin orta sınıf akıllı telefonlarda yer alacak bir yonga seti olacağı öne sürülürken, performansıyla ise üst segmente uygun davranması şaşırtıcı. Öyle ki bu taze işlemci, AnTuTu Benchmark sonuıçlarına göre Snapdragon 865'i yenmeyi başarmış.
Exynos 1080, gelecek yılın amiral gemilerine güç veren bir Samsung yonga seti olmayacak. Ancak muhtemelen şirketin Galaxy A serisi telefon modellerinde sıkça göreceğiz. Exynos 980'in yerini alması muhtemel bu yeni işlemcinin detayları ise şöyle:
Bazı kaynaklar tarafından 2 Cortex-A78 ve 6 Cortex-A55 çekirdeğe sahip olacağı söylenen Exynos 1080, buna göre verimlilik odaklı çekirdekleriyle Exynos 980'i andırıyor. Ancak AnTuTu Benchmark sonuçlarına yansıyan tablo farklı. Bu paylaşıma göre Exynos 1080'de 4 çekirdek Cortex-A78, 4 çekirdek ise Cortex-A55 yongalarından oluşuyor ve bunun sonucunda da AnTuTu Benchmark'tan tam 693 bin 600 puan toplamayı başarıyor. Bu sonuçla da Snapdragon 865+'o geride bırakmayı başaran Exynos 1080'in -eğer piyasaya bu şekilde çıkarsa- orta sınıf telefonları uçuracağından söz edebiliriz. Zira Snapdragon 865+'ın AnTuTu Benchmark skoru 648 bin 871.
Bilgilere göre Exynos 1080, 5nm fabrikasyon sürecinde üretiliyor. Bu, 8nm Exynos 980 işlemcilere göre kayda değer bir gelişme olurken, yeni işlemcinin daha yüksek performansın yanında verimlilik konusunda da kazanımlar sağlayacağı açık.
Exynos 1080'i önümüzdeki senenin Samsung telefonlarında göreceğiz ve bu işlemciyi ilk kullanan model de muhtemelen Galaxy A52 ve Galaxy A72 telefonları olacak.
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