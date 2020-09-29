Samsung, Ortaya Atılan Galaxy M İddialarına 2 Yeni Ceple Cevap Verecek

Samsung'un Galaxy M41'i tanıtıp tanıtmayacağı ve hatta M serisine devam edip etmeyeceği konusu birkaç hafta önce sıkça konuşulmuştu. Son raporlar, telefonun iptal edildiğini söylemişti. Samsung, Galaxy M51'i tanıttığından, M41 hakkındaki iddia doğru olabilir gibi görünüyor. Ancak Galaxy M serisi için henüz yolun sonu görünmüş değil: Galaxy M41 yerine Galaxy M42'nin geleceğine dair yeni bir rapor ortaya çıktı.
Sammobile'ın kaynaklarına göre yakında tanıtılacak olan Galaxy M42 ve Galaxy M12s, SM-M425F ve SM-M127F model numaralarına sahipler. Siteye göre SM-M425F'de 64MP ana kamera ve 128GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın yazılımı geliştirme aşamasında olduğundan, bu sene tanıtılması muhtemel görünüyor. SM-M217F hakkındaki bilgiler ise kısıtlı ancak alt seviye bir cihaz olması bekleniyor.
Bu telefonların Galaxy M42 ve Galaxy M12s adıyla tanıtılacağının aslında bir garantisi bulunmuyor ancak cihazların model numaraları, bu isimlerin kullanılabileceğine işaret ediyor. Galaxy M serisi telefonlar hakkındaki yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.
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