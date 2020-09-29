Samsung, Ortaya Atılan Galaxy M İddialarına 2 Yeni Ceple Cevap Verecek

Yeni iddiaya göre Samsung, Galaxy M41'den gerçekten de vaz geçmiş durumda. Ama iddia edildiği gibi bu durum, Galaxy M serisinin sonu anlamına gelmiyor. Bu sene bir Galaxy M42 ve fazlasını görmeye hazırlanın.