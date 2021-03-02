Samsung, PC Kullanıcıları İçin Mesajlaşma Uygulaması Hazırlıyor

Samsung Messaging (Samsung Mesajlar) uygulaması, yakın bir zaman içerisinde Microsoft'un Windows 10'una gelecek gibi görünüyor. Böylece PC kullanıcıları, Link to Windows ve Your Phone kullanarak ekran yansıtma kullanmadan, direkt olarak bilgisayar üzerinden SMS mesajlarını alıp gönderme imkanına sahip olacak.
Henüz uygulama hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ve Samsung yayım için planlarını açıklamış değil. Ancak bir Windows 10 uygulaması bulunuyor ve kısa bir süre önce, bazı kullanıcılar için resmi Microsoft Store'da görüldü.
Uygulama henüz hiç bir bölgede indirilebilir değil. Şimdilik uygulama Microsoft Store üzerinde bir "Bir Kod Kullan" tuşuna sahip ve az sayıda cihaz ile sınırlı.
Resmi tanımlamada uygulamanın mobil veri (5G ve 4G LTE) kullanabilen cihazlar için olduğu yazıyor. Ayrıca uyumlu cihaz listesi de oldukça sınırlı gözüküyor ve Galaxy TabPro S, Galaxy Book 10.6 LTE, Galaxy Book 12 LTE, Galaxy Book 2 ve Galaxy Book Flex 2 5G'yi içeriyor. Şu anda Samsung Messaging, Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstünü gerektiriyor.
Samsung Messaging'in ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor ancak Microsoft Store üzerinde hazırlıkların yapıldığı rahatlıkla görülebiliyor. Samsung öncelikle bir test yürütmeyi planlıyor olabilir. Uygulamanın coğrafi konum ile sınırlı olup olmayacağı veya desteğin wi-fi kullanan cihazlara genişletilip genişletilmeyeceği de henüz açıklanmamış bilgiler arasında bulunuyor...
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