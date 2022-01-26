Samsung QLED ve Lifestyle TV'ler Tescillendi

2022 model Samsung Lifestyle TV'ler 36 bin üyesiyle Avrupa'nın en büyük teknik ve bilimsel kuruluşlarından biri olan Almanya merkezli Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından 'Göz Koruyuculuk' sertifikasına layık görüldü. Söz konusu sertifika, Samsung'un The Frame, The Serif ve The Sero gibi 2022 Lifestyle TV modellerine verildi. Ekranlar, 'güvenlik', 'gözler için hassasiyet', 'titreme seviyesi', 'tutarlılık' ve 'renkleri doğru yansıtabilme' gibi kategoriler üzerinden değerlendirildi.
Hem renk, görüntü ve parlaklık hem de göz sağlığı bakımından değerlendirildi
Yeni Samsung Lifestyle TV'ler elektrik ve elektronik ile ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standartları hazırlayan ve yayımlayan IEC - Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından oluşturulan, ışık riski sınıflandırma yöntemine dayalı mavi ışık yayma ve melatonin engelleme gibi zararlara karşı güvenlik bakımından değerlendirildi. Kullanıcılarda göz yorgunluğu ya da baş ağrısına neden olabilecek ekran titremesiyle ilgili IEC'nin belirlediği standartları karşılamayı başaran Samsung'un 2022 Lifestyle TV modelleri, renkleri doğru yansıtabilme ve görüntü kalitesinde tutarlılık gibi özelliklerde de 'mükemmel' olarak değerlendirildi. Her iki özellik de televizyon izleme esnasında göz konforuna önemli bir katkı sağlıyor.
Samsung'un parlama, yansıma ve parmak izi önleyici 'Mat Ekran' teknolojisi tescillendi
Öte yandan, Samsung'un 2022 model Lifestyle TV'leri bağımsız ürün güvenlik sertifikasyon kurumu Underwriters Laboratories (UL) tarafından 'Parlamasız' ekran sertifikasyonu almaya hak kazandı. UL sertifikasyonu, 'Parlamasız Ekran' özelliğini, ürünleri Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) tarafından belirlenen Birleşik Parlama Derecesi (UGR) test standardına göre değerlendirerek doğruluyor. Optimum parlaklığın ve parlama olmadan en iyi görüntü kalitesinin sağlanması için, Samsung'un yeni Lifestyle TV modellerinde parlama, yansıma ve parmak izi önleyici özelliklere sahip yeni bir 'Mat Ekran' kullanılıyor.
Underwriters Laboratories'e (UL) göre Samsung'un The Frame televizyonu, CIE tarafından belirlenen üç ayrı parlama standardını karşılıyor. Bunlardan ilki, bir TV ekranında yüzeye dışarıdan ışık yansıdığında nesnelerin görünür olup olmadığının belirlendiği 'Yansıma Parlaması' seviyesi. İkincisi, TV ekranının gereğinden fazla parlak olup olmadığının belirlendiği 'Rahatsızlık Verici Parlama Seviyesi'. Üçüncüsü ise TV ekranının karanlık ortamda aşırı parlak olup olmadığının belirlendiği 'Engellilik Parlama Seviyesi'. Söz konusu parlama seviyeleri, yüksek düzeyde aydınlatılmış bir çalışma alanına eşdeğer olan 300 lux aydınlık seviyesinde ve genellikle loş ışıklı bir çalışma alanına eşdeğer olan 70 lux aydınlık seviyesinde TV izleme test sonuçlarına göre hesaplanıyor.
Samsung'un 2022 QLED TV'lerine dünyanın ilk 'Pantone Onaylı' sertifikası
Samsung'un tüm yeni 2022 QLED modelleri Pantone Eşleştirme Sisteminin (PMS) yaratıcısı ve dünya renk endüstrisinin öncüsü Pantone markasından da dünyanın ilk 'Pantone Onaylı' sertifikasını aldı. Samsung'un hem 4K hem de 8K görüntü kalitesine sahip 15 adet QLED TV ve 5 farklı monitör modeli olmak üzere 20 farklı modelden oluşan yeni 2022 model QLED TV Serisi, 2030 farklı Pantone rengini ve 110 cilt tonu rengini doğru yansıtabildiği için Pantone tarafından bu sertifikaya layık görüldü.
Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Görsel Ekran Bölümü Ar-Ge Ekibi Başkanı Seokwoo Yong, konuya ilişkin açıklamasında "Televizyonlar evlerimizdeki eğlence merkezlerine dönüşmeye devam ederken, göz yorgunluğunu asgari düzeye indirebilen, üstün renk ve görüntü kalitesine sahip ekranlara olan ilgi de giderek artıyor. Dünyanın önde gelen kuruluşlarından aldığımız sertifika ve onaylarla, sınıfının en iyisi görüntü kalitesinin yanında en konforlu izleme deneyimini sunan teknolojilerimiz doğrulanmış oldu" dedi.
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