Samsung QLED ve Lifestyle TV'ler Tescillendi

Samsung'un 2022 QLED ve Lifestyle TV ürün gamı, göz güvenliği, görüntü kalitesi ve renk teknolojisi konusunda dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşları tarafından onaylanarak sertifikalandırıldı.

Samsung QLED ve Lifestyle TV'ler Tescillendi

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