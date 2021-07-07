Samsung, Qualcomm'un Snapdragon 895'ine de İmzasını Atabilir!

Yeni bir sızıntıya göre Samsung, Qualcomm'un yeni üst seviye çipi Snapdragon 895 için bir numaralı aday durumuna yükselmiş durumda.

  • Levent Öztürk
Samsung Qualcomm'un yeni çiplerini üretebilir...

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