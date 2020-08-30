Samsung'a Şok Wireless PowerShare Davası

Adı pek bilinmeyen bir firma, Samsung'un Galaxy S10'da kullanmaya başladığı Wireless PowerShare teknolojisinin kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia ederek Güney Koreli firmayı mahkemeye taşıdı.

Samsung'a Wireless PowerShare Davası

ABD'de bir Marshall bölgesi mahkemesinde açılan bir davada Samsung'un Wireless PowerShare teknolojisinin Rockwall'ın bir patentini ihlal ettiği ileri sürüldü.

Yaklaşık 15 senedir faaliyet gösteren Texas merkezli Rockwall hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Teksas Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, Samsung'un cihazdan cihaza kablosuz şarj işlevi suçlanıyor. Samsung'un Wireless PowerShare teknolojisi 2015'te alınan bir patente sahip olduğundan, iddianın çok açık olduğunu söylemek mümkün değil. Samsung'un patentinin ilk olarak Güney Kore'de alındığını, bir sene sonra USPTO'ya gönderildiğini, 2017'de onaylanıp yayınlandığını belirtmekte fayda var.

Samsung'un tanıtmak için milyon dolarlar harcadığı Wireless PowerShare, Şubat 2019'da piyasaya sürülen Galaxy S10'un önemli özelliklerinden biriydi.

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