Samsung'dan Sonra, Microsoft da "Üçe Katlanabilen" Cihazı İçin Çalışıyor!

Microsoft'un aldığı yeni bir patent, firmanın Samsung konseptine benzer şekilde, yeni bir üçe katlanabilen Surface cihazı yapmayı düşündüğünü gösteriyor. Şirket Eylül ayında en yeni çift ekranlı telefonu Surface Duo 2'yi piyasaya sürmüştü, ancak son zamanlarda yaptığı bir patent başvurusu, bu tasarımın ötesine geçmeyi ve üç ayrı ekranı birbirine bağlayacak iki menteşeli bir cihaz geliştirmeyi planladığını gösteriyor. Patent, geçen yıl başvurulmasına rağmen 23 Aralık'ta verildi.
Samsung'un benzer konsepti gibi, bu üç ekran teorik olarak tek, dev bir tablet ekranı oluşturmak için birleşecek. Ancak bu tasarımın gerçek yararı, ekranların üst üste katlanarak çoklu bir ekranın toplam boyutunu küçültebilmesi. Bunu mümkün kılmak için menteşeler Huawei Mate X'te olduğu gibi dışta duruyor. Biraz kalın bir telefon olacağı kesin, ancak büyük bir tablet kadar da yer kaplamayacak.
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