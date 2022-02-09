Samsung, Telefonlarına Sunduğu Güncelleme Desteğini 5 Yıla Çıkartıyor!

Samsung Galaxy S serisi, iPhone serisiyle birçok yönden yıllardır rekabet ediyor ve görünene göre yazılım güncellemelerini de artık listeye ekleyebiliriz. Samsung'un, önemli cihazlarında dört yıllık Android güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları sunacağı konuşulmaya başlandı.
Sızıntılar konusunda kayda değer bir geçmişi bulunan Evan Blass tarafından sızdırılan bir Samsung Galaxy Tab S8 basın açıklaması bunu gösteriyor. Özellikle, Samsung Galaxy S21 serisi (Samsung Galaxy S21 FE dahil), Samsung Galaxy S22 serisi, Samsung Galaxy Tab S8 serisi, Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Samsung Galaxy Z Fold 3'ün bu süre boyunca güncelleme alacağı belirtiliyor.
Pek çok Android cihazın yalnızca iki yıllık güncelleme aldığı düşünülürse bu oldukça önemli bir karar ve özellikle Samsung Galaxy S21 serisi gibi daha eski cihazlar için önemli. Samsung, bu telefonlarda üç yıllık Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yamaları sunarak zaten rakiplerinin önüne geçmişti ve bu kararı genel olarak övülmekteydi. Ancak görünüşe göre artık her bir cihaz fazladan bir yıl daha kazanacak.
Bu basın bülteninin geri kalanında ise çoğunlukla Samsung Galaxy Tab S8 serisi hakkında zaten duyduğumuz şeyler tekrar ediliyor. Örneğin, Blass'ın daha önce sızdırmış olduğu özellik listesi neredeyse eksiksiz olarak sunuluyor.
Çıkış tarihi de dahil olmak üzere, tam olarak netleşmediğimiz birkaç detay bulunuyor. Bu basın bülteni, ön siparişlerin 9 Şubat'ta başlayacağını, ancak teslimatın 25 Şubat'ta başlayacağı belirtiyor.
Ayrıca, bir Samsung Galaxy Tab S8 Ultra için ön sipariş verirseniz yanında bir Book Cover Keyboard alacağınız, bir Galaxy Tab S8 veya Tab S8 Plus için ön sipariş verirseniz yanında bir Book Cover Keyboard Slim alacağınız da belirtiliyor.
Ayrıca, Samsung Galaxy Tab S7 serisinden %30 daha fazla çizilmeye karşı dayanıklı ve %40 daha az bükülme olasılığını sağladığı söylenen bir Armor Aluminum çerçeveden de bahsediliyor...
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