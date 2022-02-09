Samsung, Telefonlarına Sunduğu Güncelleme Desteğini 5 Yıla Çıkartıyor!

Samsung, daha önce pek çok telefonuna 4 yıl boyunca yazılım desteği sunacağını açıklamıştı. Ama görünüşe göre bu süre, şimdi daha da uzayacak!