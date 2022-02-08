Tesla'nın Sahip Olduğu Bitcoin Miktarı Resmen Açıklandı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, SEC'e dijital varlıklarına ilişkin bildirimde bulundu. Buna göre şirketin Bitcoin varlıklarının piyasa değeri 31 Aralık 2021 itibariyle 1,99 milyar dolar...
Tesla, geçtiğimiz yılın şubat ayında 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu.
Belirli bölgelerdeki satışlarında Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul ettiklerini de bildiren şirket, Mayıs 2021'de çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya almıştı.
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