Samsung, Telefonu Saran Ekran Patenti Aldı

Samsung'un yeni patent başvurusu, telefonun arka yüzünü saran eğimli bir ekranı işaret ediyor!

Samsung, Telefonu Saran Ekran Patenti Aldı

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