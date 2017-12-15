Samsung, Telefonu Saran Ekran Patenti Aldı
Samsung'un yeni patent başvurusu, telefonun arka yüzünü saran eğimli bir ekranı işaret ediyor!
Samsung'un yeni patent başvurusunda, telefonun hem ön hem de arka yüzünü saran kıvrımlı bir ekran fikri bulunuyor. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında başvurusu yapılmış olan patent ancak şimdi halka açık olarak yayınlanıyor. Patentte bulunan 10 diyagram ana fikri hemen ortaya çıkarıyor. Akıllı telefonun arka yüzünün yarısına kadar uzanan ve kıvrımlı bir ekranın üzerinde uygulama kısa yolları da çizilmiş, ancak tam kıvrımlı kenarın üzerinde bulunan kısayollara dokunmak (ya da istemeden dokunmak) biraz sıkıntılı görünüyor.
Ne kadar tuhaf da görünse, buna benzer bir patent daha önce Apple tarafından da alınmıştı. Ayrıca LG'nin de telefonun etrafını saran bir ekran patenti bulunuyor. Apple'ın patentinde ekran telefonu tamamen kaplıyordu. İşin ilginç kısmı üç markadan hiç biri bu ekranla sarılmış telefon patentlerinde kameranın nerede konumlanacağı konusunda herhangi bir çözüm bulunmuyor.
Bu patent daha önce gördüğümüz Galaxy Note Edge'i andırıyor. Ancak o cihazın ekranı sadece bir köşesinden hafifçe eğimliydi ve arka yüzü sarmıyordu.
Ali Ruhi Öztürk
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