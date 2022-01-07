Samsung The Freestyle'ı Tanıttı

Samsung'un Z ve Y kuşağı kullanıcıları hedefleyen yeni 'The Freestyle' projeksiyon cihazı, akıllı hoparlörü ve ortam aydınlatma cihazı özelliklerini hafif ve taşınabilir tek bir cihazda bir araya getiriyor. The Freestyle, yalnızca 830 gram ağırlığıyla, herhangi bir alanı anında bir ekrana dönüştürmeye imkan sağlıyor. Geleneksel ve hantal projeksiyon cihazlarının aksine, The Freestyle'ın çok amaçlı döner yapısı, 180 dereceye kadar dönüş sağlayarak, masa, yer, duvar hatta tavan gibi tüm yüzeylerde yüksek görüntü kalitesi sağlarken, ayrı bir ekran yüzeyi gerektirmiyor.
Her açıda ve yüzeyde 100" inç boyutuna kadar kristal berraklığında görüntü
Etkileyici ve ileri teknolojik özelliklere sahip The Freestyle, tam otomatik keystone ve otomatik seviyeleme özellikleriyle birlikte sunuluyor. Bu özellikler sayesinde cihazın ekranı, tüm açılara ve yüzeylere otomatik olarak uyum sağlayarak, görüntünün mükemmel orantıda yansıtılmasını sağlıyor. Bunların yanında, 'Otomatik Odaklama' özelliği, The Freestyle'ın herhangi bir açıda ve yüzeyde 100" inç boyutuna kadar kristal berraklığına sahip görüntü vermesini sağlıyor. The Freestyle, ayrıca bozulma olmadan temiz ve daha derin bas sağlayan çift 'Pasif Yayıcı'ya sahip bulunuyor. 360 derecelik ses yayılımıyla, kullanıcılara her an, her yerde sinema kalitesinde bir ses deneyimi sunuyor.
The Freestyle, USB-PD ve 50W/20V veya üzeri çıkışları destekleyen harici pillerle uyumlu olduğundan, kullanıcılar diledikleri her yere götürmek üzere cihazı yanlarında taşıyabiliyor. The Freestyle, geleneksel prizlerle uyumlu olup, ek kablo bağlantısına gerek kalmadan standart bir E26 ışık soketine/adaptörüne bağlandığında çalışabilen ilk taşınabilir ekran olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
The Freestyle, hem aydınlatma cihazı hem de akıllı hoparlör olarak kullanılabiliyor
The Freestyle, kullanılmadığı zamanlarda ortam modu ve yarı saydam lens kapağı sayesinde, ortamın atmosferini değiştirebilen bir aydınlatma cihazı olarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda, müziği analiz ederek, duvara, zemine ya da başka herhangi bir yüzeye yansıtılan görsel efektleri sesle eşleştirebilen akıllı bir hoparlör olarak da çalışabiliyor.
The Freestyle, hem Android hem de iOS mobil cihazlarla uyumlu özelliklerinin yanı sıra, ekran yansıtma, casting özellikleri ve Samsung Akıllı TV'lerde bulunan Akıllı TV özelliklerini sunuyor. Kullanıcılarına en iyi içerik görüntüleme deneyimini yaşatırken, aynı zamanda sektörün önde gelen uluslararası OTT – "Over The Top" (izleyiciye internet üzerinden direkt olarak ulaşan medya hizmetlerine verilen ad) ortaklarının onayını alan ilk taşınabilir projeksiyon cihazı olma özelliğini taşıyor. The Freestyle ayrıca, kullanıcıların cihazı 'Eller Serbest' modda kullandıkları esnada diledikleri sesli yardımcıyı seçmelerine olan veren, uzak alan ses denetimine sahip ilk projeksiyon cihazı olarak öne çıkıyor.
The Freestyle, 4 Ocak'tan itibaren ABD pazarında ön siparişe açılacak olup, önümüzdeki aylarda diğer küresel pazarlarda satışa sunulacak. Türkiye pazarında ise 2022 Mart ayında satışa sunulması planlanıyor.
Samsung'un CES 2022 kapsamında tanıtımını yapacağı ürünlere ilişkin görseller ve videolar dahil daha fazla bilgi almak için news.samsung.com/global/ces-2022 adresi, Samsung'un lifestyle ürün portföyü içinse Samsung.com adresi ziyaret edilebilir.
Samsung Başkan Yardımcısı ve Görüntü ve Ses Sistemleri Başkanı Simon Sung, The Freestyle projeksiyon cihazı ile ilgili olarak, "The Freestyle, müşterilerin değişen yaşam tarzlarına ayak uydurmak için çok amaçlılık ve esnekliğe odaklanan, türünün tek örneği bir projeksiyon cihazı. Alan veya başka bir sınırlaması olmayan The Freestyle, herkesin istediği amaçla kullanabileceği, eğlenceli ve çok yönlü bir cihaz olarak, kullanıcılara farklı ve sıra dışı bir deneyim vadediyor," dedi.
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