Samsung'un Tizen İşletim Sistemi, Akıllı TV'lerin Kralı Olmayı Sürdürüyor

En son sonuçlara göre Samsung'un Tizen'i, Dünya'nın en büyük TV işletim platformu olmayı başardı. Samsung'un geliştirdiği Linux tabanlı işletim sistemi firmanın akıllı TV'leri, akıllı monitörleri ve akıllı saatlerinde kullanılıyor. Tizen, şu anda Dünya genelindeki bağlantılı TV cihazlarının %12.5'ini oluşturarak diğer platformların önüne geçmiş durumda.
Piyasa araştırma firması Strategy Analytics'in söylediğine göre Samsung, 2020 üçüncü çeyrek sırasında Dünya genelinde 11.8 milyon TV sattı ve bu, Samsung veya herhangi bir markanın şu ana dek ulaştığı en iyi performansı simgeliyor. Ayrıca rapor, Dünya genelinde şu anda kullanımda olan 155 milyondan fazla Tizen-tabanlı akıllı TV'nin olduğunu söylüyor ve bu da 2019'a göre %23'lük artış anlamına geliyor.
LG'nin WebOS'u, Sony PlayStation, Roku TV OS, Amazon'un Fire TV OS'u ve Google'ın Android TV'si ise Dünya genelindeki diğer en büyük bağlantılı TV platformlarını oluşturuyor.
Bağlantılı TV cihazları için küresel piyasa, 2020 üçüncü çeyrek sırasında bir önceki yıla göre %19'luk bir artış göstererek 81.3 milyon üniteye ulaştı. Bu kategori akıllı TV'leri, akış medya oynatıcıları ve oyun konsollarını içeriyor. 2020 yılında genel TV satışlarının, temel olarak COVID-19 salgını ile beraber gelen evden çalışma akımı ve yeni oyun konsollarının yayımı sebebiyle 2019'a göre %7 daha fazla olması bekleniyor.
Samsung ise şu anda Tizen'i, akıllı TV'lerinde gelir elde etmek için kullanmaya odaklanmış durumda ve içerik sağlayıcılar ile reklamcılara daha fazla izleyiciye ulaşma fırsatı sunuyor. Ayrıca firma, Samsung TV+ bedava ve lineer TV akış hizmetini de Dünya genelinde çeşitli ülkelerde başlatmış durumda. Ayrıca bu hizmet, kısa bir süre önce Galaxy akıllı telefonlar için de sunulmuştu.
Strategy Analytics TV Akış Platformları Direktörü David Watkins'in söylediğine göre bu yılın sonunda Dünya genelinde 1,3 milyar bağlantılı TV olması bekleniyor ve Samsung'un akıllı TV'lerdeki başarısı, bir süre devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca Samsung, LG, Sony, Amazon, Roku ve Google arasındaki çok yönlü rekabetin önümüzdeki on yıl boyunca televizyonların izlenme şeklini belirleyeceği de belirtiliyor.
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