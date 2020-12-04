Bilgisayarlarda 16 GB RAM Standart Olma Yolunda

2021 yılı, DDR5 DRAM'in yaygınlaştığı bir yıl olacak. Bellek üreticisi TeamGroup, ilk DDR5 belleklerini önümüzdeki yıl ELITE markası altında piyasaya süreceğini duyurdu. Hem AMD hem Intel'in gelecek yıl DDR5 uyumlu ürünlerini piyasaya süreceği düşünüldüğünde Tayvanlı modül üreticisi bu yeni DDR5 belleklerini önümüzdeki birkaç ay içinde satışa çıkartacağı düşünülüyor. Bununla beraber piyasada 16 GB DDR5 bellekli notebook'lar da standart halini almaya başlayacak.
TeamGroup'un DDR5 belleklerine ilişkin bilgiler de mevcut. 1.1V'ta çalışan 4.8 GHz'e kadar frekans tazeleyebilen modüller, 16 GB kapasitesiyle gelecek. Bunun sonucunda veri aktaramında yüzde 60'a varan bir artış ile güç tüketiminde yüzde 10'luk bir düşüş sağlanacak.
TeamGroup'un ardından pek çok bellek üreticisinin de DDR5 bellek modüllerini son kullanıcı tarafında piyasada sıkça görmeye başlayağız. Elbette Micron ve SK Hynix de bu alanda öncü şirketler ve daha önce de DDR5 bellekleri hakkında pek çok bilgi gelmişti.
Ancak elbette son kullanıcı tarafında en önemlisi şu ki, DDR5 belleklerle beraber daha yüksek frekans hızları ve daha yüksek kapasite ihtiyacı karşılanacak ve böylece tüketiciler daha yüksek performanslara erişebilecekler.
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