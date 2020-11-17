Samsung TV'lerden Esinlendiği Yeni Smart Monitor'ü Piyasaya Sürdü

Samsung, yaptığı yeni bir duyuruda, bugün Tizem işletim sistemini çalıştıran ve akıllı televizyonlarından bazı özelliklere yer verilen Smart Monitor'ü piyasaya sürdüğünü açıkladı. Peki, Samsung Smart Monitor, diğer ismiyle Samsung Akıllı Monitör ne gibi akıllı özellikler içeriyor?
Samsung'un bu monitörünün akıllı yetenekleri özellikle eğlence içeriklerini kapsıyor. Televizyonlardaki gibi eğlence platformlarını monitör düzlemine taşıyan cihaz, Netflix, HBO ve benzeri uygulamaları kullanabiliyor. AirPlay2 desteği de bulunan monitörde, bu sayede iPhone'dan içerik aktarımı da sağlanabiliyor. Elbette Bixby desteği de var.
HDMI ile PC'nizi bağlayabileceğiniz monitör, 32M70A modeliyle 32 inçlik görüntü üretiyor. DisplayPort ve USB Type-C bağlantısının da bulunduğu cihazda, kablosuz DeX yeteneği de mevcut.
Samsung Smart Monitor M7, 32 inçlik ekranıyla 4K çözünürlüğünde görüntü üretirken, 27 inçlik M5 modeli Full HD çözünürlüğe destek veriyor. Şu an için 2 varyant halinde satışa çıkan monitörlerden M5 modelinin fiyatı 229 Dolar, 32 inçlik M7 modelinin fiyatı ise 279 Dolar şeklinde. Bu monitörlerin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil.
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