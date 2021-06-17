Samsung Uygulamaları, Galaxy Telefon ve Tabletleri Tehdit Ediyor!

Samsung Galaxy telefonlar beraberinde birçok yerel uygulama yüklü olarak geliyor. Bu uygulamaların çoğu da, doğal olarak Samsung'a ait. Tabii ki bu durum, uygulamaları telefona dahil etmiş olan firmaya önemli bir sorumluluk yüklüyor. Samsung'un sicili, güvenlik söz konusu olduğunda, çoğu üreticiden çok daha iyi olsa da, yine de zaman zaman problemler çıkabiliyor.
Bir güvenlik araştırmacısı, Samsung'un bazı yerel uygulamalarının güvenliğinde ciddi açıklar tespit ettiğini açıkladı. Bu açıklardan yararlanan hacker'ların telefona sızması ve kullanıcıyı gözetlemesi iddialara göre mümkün oluyor. Araştırmacı, bu güvenlik açıklarının Samsung'a bildirilen büyük bir açık listesinin bir parçası olduğunu söylüyor.
Oversecured'ın kurucusu Sergey Toshin, Samsung'un uygulamalarında bir düzineden fazla güvenlik açığı keşfettiğini söylüyor. Bu açıkların büyük kısmı, neyse ki Samsung'un son aylık güvenlik güncellemeleriyle kapatılmış. Toshin, güvenlik açıklarının bir GDPR ihlaline yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu da, eğer Samsung telefonlara bu açıklardan dolayı büyük ölçekli bir saldırı olursa, Samsung'un AB'de ciddi problemler yaşamasına yol açabilir. Toshin, olası açıklardan dolayı sorun yaşamamak için, Samsung kullanıcılarını uygulamaların en son sürümüne güncellemeleri konusunda uyarıyor.
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