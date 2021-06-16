Diğer Virüslerle "Ateşkes" Bitti, Geri Dönüşler Başladı...

Covid-19 tedbirlerinin gevşemesi ile beraber grip ve nezle gibi diğer salgın hastalıklar geri dönmeye başlıyor...

16 Haziran 2021 09:02

Levent Öztürk