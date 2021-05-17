Samsung ve Hyundai, Çip Krizini Aşmak İçin El Sıkıştı

Şu an global çapta yarı iletken sıkıntısı yaşanıyor. Üretim ve stok sorunları sürerken, geçtiğimiz günlerde Dell kurucusu da bu sorunun uzun yıllar boyunca sürebileceğine işaret etmişti. Şirketler bu sorunu nasıl giderebilecekleri konusunda önemli çalışmalar içinde ve bazı hükümetler de bu çalışmaları destekliyor. Benzer bir hamle de Kore'de atılmış durumda.
Kore'de Samsung ve Hyundai yarı iletken üretimi konusunda iş birliğinde bulunmul. Samsung Electonics ve Hyundai Motor Co.'nun giriştiği bu ortaklık ile beraber her 2 şirket de Koreli Elektronik Teknoloji Enstitüsü, Kore Otomotiv Teknolojisi Enstitüsü ve Ticaret, Sanayi ile Enerji Bakanlığıyla bir anlaşma imzalamış.
2 teknoloji devi, belirttiğimiz kurumlarla beraber, otomotiv segmentindeki yarı iletken eksikliğini gidermek için beraber çalışacak ve yerel bir tedarik zinciri kurmak için mesai harcayacak. Anlaşmanın uzun vadede önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.
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