Samsung ve Hyundai, Çip Krizini Aşmak İçin El Sıkıştı

Samsung ve Hyundai, yaşanan büyük çip krizini aşabilmek amacıyla, otomobillere yarı iletken geliştirmek için güçlerini birleştirdi.

  • Ercan Uğurlu
Samsung ve Hyundai Güçlerini Birleştirdi

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