Samsung'un Yeni Galaxy A Serisi Telefonları İçin Tarih Belli Oldu

Samsung'un orta sınıf telefonlarda büyük başarılar yakalayan A serisinin yenilenme vakti geldi. Şirket, yeni Galaxy A Serisi telefonlarının tanıtımı için resmi tarihi açıkladı.
Güney Koreli teknoloji devi, 17 Mart Perşembe günü Türkiye saati ile 17:00'de yapılacak olan çevrimiçi ürün etkinliği için davetiyeleri gönderdi. Çok renkli "A"lardan oluşan bu davetiye, tanıtımın Galaxy A serisi hakkında olacağı konusunda hiç bir şüphe bırakmıyor.
Henüz tanıtılacak yeni Galaxy A modelleri hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Ama Galaxy S serisine göre daha yavaş CPU'lar, daha az kamera özelliği ve biraz daha düşük ekran teknolojisi beklemek yanlış olmayacaktır. Tanıtımda sahneye, yeni Galaxy A53 ve Galaxy A73'ün çıkmasını da bekleyebiliriz.
Ancak söylentiler, son seride 5G hizmetlerine erişmesinden sonra, Samsung'un bir sonraki Galaxy A Serisi telefonları ile bir adım daha ileri gidebileceğini gösteriyor. A Serisinde optik görüntü sabitleme (OIS) gibi üst seviye özellikler görebiliriz.
A Serisi telefonlar, büyük ekranları (6,1 inç ve üstü), şaşırtıcı derecede güçlü kameraları (64MP) ve iyi pil ömrü (5,000 mAh'ye kadar) ile uzun zamandır çekici seçenekler arasında. Galaxy A52 gibi mevcut A serisi cihazlar göreceli olarak uygun fiyatlara sahip. Ancak genellikle CPU'ları ve ekranları bir veya iki nesil geride kalıyor ve güçlü optik ve dijital Uzay yakınlaştırma gibi üst seviye kamera özelliklerine sahip olmuyorlar.
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