Rusya, Fenomenleri Kullanarak TikTok'u Fethetmeye Çalışıyor

Rusya'nın, bazı Rus TikTok fenomenlerine ödeme yaparak yayınlanmasını istedikleri videoları yayınlattığı iddia ediliyor. Dahası, bu fenomenlere yasakları nasıl aşacaklarına dair talimatlar da gönderildiği belirtiliyor.

  • Levent Öztürk
Rusya, TikTok'u Fethetmeye Çalışıyor

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