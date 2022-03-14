Rusya, Fenomenleri Kullanarak TikTok'u Fethetmeye Çalışıyor

Rusya'nın, bazı Rus TikTok fenomenlerine ödeme yaparak yayınlanmasını istedikleri videoları yayınlattığı iddia ediliyor. Dahası, bu fenomenlere yasakları nasıl aşacaklarına dair talimatlar da gönderildiği belirtiliyor.