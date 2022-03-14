Rusya, Fenomenleri Kullanarak TikTok'u Fethetmeye Çalışıyor

Beyaz Saray, TikTok'ta Ukrayna tartışmasını yönlendirmeye çalışan tek kişi değil. Vice News, Putin hükümetinin Rus TikTok fenomenlerine işgali öven videoları paylaşmak için ödeme yaptığını söylüyor. Habere göre bir Telegram kanalındaki anonim bir operatör, içerik oluşturuculara neyi ne zaman yayınlayacaklarını, hangi hedeflere ulaşmaları gerektiğini söylüyor ve diğer şekillerde içeriklerini belirliyor.
Kampanyanın arkasında kimin olduğu belli değil, ancak operatörün bir gazeteci olduğu düşünülüyor. TikTok'un Rusya'dan gelen yeni videoları yasaklaması görünüşe göre bir engel oluşturmuyor; kanal yöneticisi, fenomenlere yasağı nasıl atlatacaklarını anlatan talimatlar gönderiyor ve en azından bazı içerik üreticileri, yasak yürürlüğe girdikten sonra da videolarını yayınlamayı başarıyor.
TikTok, Kremlin yanlısı kampanya hakkında yorum yapmadı ancak Vice'a Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını çevreleyen "ortaya çıkan tehditleri" ve "zararlı yanlış bilgileri" tespit etme konusundaki genel çabalarından bahsetti.
Rus hükümetinin bu TikTok çabasına dahil olup olmadığı belli olmasa da, ülkenin Ukrayna hakkındaki çevrimiçi anlatıyı kontrol etmeye çalıştığına dair önemli ipuçları var. Instagram gibi sosyal ağlar engellendi, büyükelçilik hesapları aracılığıyla yanlış bilgiler yayınlandı ve savaşla ilgili resmi duruşla çelişen medya raporları suç haline getirildi.
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