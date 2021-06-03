Samsung Yeni Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite Tabletlerini Tanıttı

Samsung'un Galaxy Tab S7 FE tableti, 12,4 inç ekranıyla Galaxy tablet kullanıcılarının en sevdiği özellikleri bir araya getirirken Galaxy Tab A7 Lite ise kompakt yapısı sayesinde kolay taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor. İşte Galaxy tablet ailesinin yeni üyelerinin dikkat çeken özellikleri.