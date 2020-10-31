Samsung'un yeni özelliği: Galaxy cihazlar çevrimdışı olsa da bulunabilecek

Samsung uygulaması SmartThings'in özelliği ile kullanıcılar diğer Galaxy cihazları çevrimdışı olsa da bulabiliyor. İşte detaylar...

Samsung'un Yeni Özelliği: Galaxy cihazlar çevrimdışı olsa da bulunabilecek

Samsung'un yeni uygulaması SmartThings ile diğer Galaxy cihazlar çevrimdışı olsa dahi nerede olduğu bulunabiliyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen Galaxy Note 20 lansmanında duyurulan SmartThings uygulamasının özelliği ile kullanıcılar diğer Galaxy cihazları bulabiliyor.

Çevrimdışı Olsa da Bulabilirsiniz

Android 8 ve üzeri tüm Galaxy cihazlar için kullanılabilen özellik ile, herhangi bir yerde unuttuğunuz Galaxy telefonunuzu çevrimdışı olsa da bulabileceksiniz.

SmartThings Nasıl Çalışıyor?

Galaxy cihazınız çevrimdışı olsa da SmartThings cihaz bulma özelliği UWB (Ultra Geniş Bant) ve Bluetooth LE (Düşük Enerji) teknolojileri ile bulabiliyor.

Uygulamanın bulunduğu Galaxy cihaz 30 dk çevrimdışı kaldıktan sonra yakınlardaki cihazlara Bluetooth LE sinyali gönderiyor. SmartThings Find ile cihazın kaybolduğunu bildirirseniz, Samsung veri tabanına ekleniyor ve çevrimdışı olsa da bulunabilir halde oluyor.

Samsung Launches SmartThings Find, a New Way to Quickly and Easily Locate Your Galaxy DevicesSamsung Launches SmartThings Find, a New Way to Quickly and Easily Locate Your Galaxy Devices

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Samsung'un yeni özelliği: Galaxy cihazlar çevrimdışı olsa da bulunabilecek

 

 