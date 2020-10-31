SABİM 184 nedir? Deprem ve koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ve deprem gibi durumlar için SABİM hattını kurmuştu. Peki SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı nedir? İşte açılımı ve tüm detaylar...