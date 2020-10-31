SABİM 184 nedir? Deprem ve koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ve deprem gibi durumlar için SABİM hattını kurmuştu. Peki SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı nedir? İşte açılımı ve tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için Whatsapp Danışma hattı: SABİM 184

Ege Bölgesi'nde gerçekleşen depremin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." diye konuştu.

Açıklamanın ardından "SABİM nedir?, SABİM açılımı nedir?" gibi soruların yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. 

SABİM Nedir?

SABİM, 2004 yılında dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından faaliyete sokulmuş, koronavirüs döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından destek hattı olarak hizmet vermiştir.

SABİM'in kurulmasındaki amaç Sağlık Bakanlığında yaşanan sorunlarla ilgili hızlı ve etkin bir şekilde çözüm üretmek ve yaşanan sorunlarla ilgili Sağlık Bakanlığı teşkilatının en üst noktasına kadar zaman kaybı olmadan bilgilendirme yapmaktır. Bununla birlikte SABİM'e başvuran vatandaşların yaşadıkları sorunlara da zamanında ve etkili çözüm üretmek amaçlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hakkında bilgi almak isteyenler için WhatsApp Koronavirüs Danışma hattını geçtiğimiz aylarda tekrar gündeme getirmişti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz'' denilmişti.

SABİM Açılımı Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından Kurulan SABİM'in açılımı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı.

Deprem İçin Sabim Hattını Arayabilirsiniz

Bakan Koca deprem için de SABİM hattının hizmette olduğunu duyurdu. Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin." dedi.

Geçtiğimiz aylarda Elazığ'da yaşanan depremin ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda son 24 saat itibarıyla toplam 795 adet çağrı karşılandı. 115 kişiye genel bilgi, 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi." denilmişti.

sabim

Sabim Koronavirüs İçin de Kullanılıyor

SABİM Şikayet Kaydı da Oluşturuyor

Vatandaşlar SABİM ALO 184 telefon hattını kullanarak çağrı merkezine eleştiri, öneri, talep ve şikayet kaydı oluşturabilecekleri gibi bunun haricinde 03122861357 numaralı hatta Faks çekilerek şikayet dilekçelerini gönderebilirler. Ayrıca vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı, Hastane, Sağlık Ocağı ve Aile Sağlık Merkezi ile bu birimlerde çalışan doktor, hemşire ve diğer çalışanlarla ilgili şikayet dilekçelerini SABİM'in Ankara Balgat'da bulunan Ziyabey Caddesi 1419. Sokak'da bulunan adresine bizzat başvurarak verebilirler.

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